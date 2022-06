$!‘A qué sabe Sinaloa’, esencial para mostrar lo bueno que se hace en la entidad: Secretaria de Turismo

“Este proyecto cinematográfico que traen nos muestra precisamente en este recorrido que hacen los chefs y la vida de cada uno de ellos, y nos muestra los lugares que son tradicionales, que estuvieron en Culiacán, en Mazatlán, en Mochis, y es un proyecto que puede abonar muchísimo a lo que nosotros también estamos haciendo, de hecho nosotros hemos apoyado este proyecto y ahora muy contenta de poder estar viendo el fruto de lo que se estuvo trabajando en este año, contenta de ver los resultados”, añadió.

Torres Noriega reconoció que los mariscos son lo que más caracteriza a nuestro estado, pero recalcó que en cada región de Sinaloa lo hace diferente, aunque en toda la entidad hay muchas riquezas gastronómicas que deben ser disfrutadas por la gente.

“Definitivamente los mariscos, aunque cada municipio tiene su toque especial, inclusive tú lo puedes ver en Culiacán y en Mazatlán, que la campechana caliente, que la campechana fría, pero definitivamente los mariscos”.

-- ¿Hay mucha diversidad de comida en Sinaloa?

Sí, definitivamente, hay muchísima diversidad y hay platillos muy tradicionales, por ejemplo ahora que estuve por el lado de Mocorito, algunos platillos que me encomendó el Gobernador que tenía que probar, porque me dijo que tenía que probar toda la gastronomía, las palomas asadas, el estofado de iguana, cosas que yo no conocía y a veces no nos atrevemos, pero está muy rico”.