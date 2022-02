A quienes les guste el Carnaval, que compren una bocina y se pongan a bailar en su casa, sugiere Pucheta

En la actualidad, es importante generar responsabilidad entre las familias mazatlecas, afirmó el ex Alcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta Sánchez, a pregunta de los medios de comunicación de qué opinaba sobre la realización del Carnaval de Mazatlán y qué haría él si fuera Presidente Municipal.

Sin embargo, aconsejó que si alguien quiere ir a esta fiesta, festeje en su casa con una bocina.

“Han dicho que vaya el que quiera, yo precisamente por mi pasado como ex presidente municipal constitucional (...) creo que hoy en las familias lo que hay que sembrar es responsabilidad, hay que sembrar cariño, hay que ver que los niños están creciendo con muchos problemas”.



- Si usted fuera Alcalde en estos momentos, ¿usted le dice no al Carnaval?

- Si yo fuera Alcalde en este momento yo felicito a los que les gusta la fiesta, los invito a que compren una bocina y pongan discos de “Margarita la diosa de la cumbia”, que pongan “Los papaquis” y bailen en su casa; pero que si quieren a su familia, a la gente a adulta, todo mundo que se cuide por que duele y duele mucho cuando un familiar se va.



Recordó que una hermana suya falleció en medio de la pandemia de Covid-19, por lo que habló del dolor que ha dejado este virus a la sociedad.

“Hay dos tipos de ciudadanos en el tema de salud, aquellos que les ha tocado estar en la banqueta de un hospital de día y de noche con la angustia de que tu familiar enfermo no se vaya, con la desesperación de no tener para comprar el medicamento y que al final de cuentas no se pierde la batalla, sencillamente se cerró un capítulo de vida pero te dejó el corazón vacío”.

De manera contundente, Pucheta Sánchez, aclaró que no busca crear polémica, así que él está ocupado en el ciudadano que puede ser el día de hoy.

“Me preguntan: ¿Qué haría Fernando Pucheta si fuera Alcalde? mi respuesta no va a ser para crear una polémica, mejor ¿qué hace Fernando Pucheta en su presente? Esto (inaugurar una clínica de rehabilitación); responsabilidad, apoyo para que la gente viva bien”.



- Haya o no haya Carnaval, ¿hay que cuidarse entonces?

- “¿Te quieres morir mañana? ¿O quieres bailar ahora en la noche?”, cuestionó a la prensa.