$!A ritmo de tambora se vivió el primer desfile del Carnaval de Mazatlán 2026

El Malecón de Mazatlán se convirtió en un auténtico escenario de fiesta, música y costumbres durante el tradicional desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán “Arriba la tambora”, el cual pudo reunir a más de 500 mil asistentes a lo largo de la emblemática avenida del Mar y sus alrededores. Desde temprano, familias de turistas y locales se acomodaron para disfrutar de un espectáculo lleno de ritmo, baile y música en vivo, protagonizado por más de 30 carros alegóricos, comparsas de bailarines y decenas de bandas sinaloenses que mantuvieron cautivados a chicos y grandes durante todo el recorrido.











Entre los carros más aplaudidos destacaron aquellos inspirados en la fauna natural de la región, con imponentes figuras como pelícanos, gaviotas, palomas y otras aves características del puerto. Sin embargo, fue el gran monigote del músico el que se robó miradas, fotografías y ovaciones, convirtiéndose en uno de los consentidos del público. La elegancia se hizo presente con el paso del carro de la Reina del Carnaval, Anahí I, quien deslumbró con un diseño de ángel dorado acompañada por su séquito. Mientras que también hubo saludos para el Rey de la Alegría, Javier Osuna, al ritmo de la Banda Los 2 de la S, desatando aplausos y gritos de emoción.











La música de banda fue protagonista indiscutible con la participación de grandes exponentes del género. El desfile contó con el carro de Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga, seguido por Poncho Lizárraga, quien acompañó a la Reina de la Poesía 2025, Ximena, en un ambiente de orgullo y tradición. La alegría infantil también brilló con el paso de la Reina Infantil 2025, Ángela Salazar, y la nueva soberana de 2026, Eileen Cruz, quienes motivaron a las comparsas de jóvenes bailarines engalanados con coloridos y variados vestuarios.











Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje rendido a José Alfredo Jiménez y a Cruz Lizárraga, reconociendo su legado como íconos de la música mexicana y precursores de las más de 25 bandas que desfilaron este año, marcando un récord dentro de esta tradicional festividad. Para el deleite del público, especialmente de las damas, el desfile contó con la presencia del actor brasileño Marcus Ornellas y del ganador de La Casa de los Famosos 2025, Aldo De Nigris, quienes participaron como invitados especiales de una reconocida empresa de mayonesa.









