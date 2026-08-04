Mazatlán
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Fauna

A salvo, gatos y mapaches que habitan en el cerro del Faro de Mazatlán

Personal de Protección Civil realizó un recorrido de inspección para verificar las condiciones del área y confirmar el estado de los animales que habitaban en la zona
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
04/08/2026 19:15
04/08/2026 19:15

MAZATLÁN._ Los gatos y mapaches que habitan en el Cerro del Crestón se encuentran a salvo, tras el derrumbre de rocas registrado la mañana del lunes.

De acuerdo a Protección Civil Municipal, su personal realizó un recorrido de inspección para verificar las condiciones del área y confirmar el estado de los gatitos que habitaban en la zona del Faro de Mazatlán.

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La dependencia informó que los felinos están bien y además se les dejó agua y alimento mientras continúan las labores de evaluación y vigilancia del sitio.

En las imágenes que compartió Protección Civil de Mazatlán en sus redes sociales también se observa que se acercaron a los mapaches.

La institución señaló que cuidar la vida es su prioridad, y eso también incluye a los animales que forman parte del entorno.

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