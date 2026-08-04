$!A salvo, gatos y mapaches que habitan en el cerro del Faro de Mazatlán

MAZATLÁN._ Los gatos y mapaches que habitan en el Cerro del Crestón se encuentran a salvo, tras el derrumbre de rocas registrado la mañana del lunes.

De acuerdo a Protección Civil Municipal, su personal realizó un recorrido de inspección para verificar las condiciones del área y confirmar el estado de los gatitos que habitaban en la zona del Faro de Mazatlán.