$!A Servicios Públicos de Mazatlán no le entregaron, en su momento, las lámparas de la Carlos Canseco, denuncia Regidor

“Yo personalmente acudí al almacén de Alumbrado Público, ahí platiqué con algunos trabajadores y me dijeron que ellos no tenían bajo resguardo nada, que las luminarias las estaba instalando Azteca Lighting, y que ellos no tenían resguardo de ese material donde el contrato especifica que tiene que ser Alumbrado Público el que instale esa luminaria”.

Expresó que lo que se pudo ver es que es una empresa privada la que está instalando dichas luminarias en la Avenida Doctor Carlos Canseco y se preguntó cuánto le está costando eso al Municipio.

“Esa es otra irregularidad dentro del contrato, porque ahí es claro donde dice que Alumbrado Público es la que se va a encargar de instalarlas, son varias y ya van a ser 10 meses, imagínate la compra de 2 mil 139 luminarias, si para casi 200 se tardaron un año, imagínate cuánto se van a tardar en instalar las 2 mil 139 luminarias que quieren comprar en el último contrato que firmaron con Azteca Lighting”, reiteró.

“Son muchas cuestiones y muchas cosas que yo ya pedí información a Tesorería, ya pedí información a Servicios Públicos, a Acceso a la Información que me entreguen el acta de entrega-recepción, que me entreguen las evidencias y hasta el momento, hasta el día de hoy no me he recibido absolutamente nada”.