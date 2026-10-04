A un año de su desaparición en bar de Mazatlán, se desconoce el paradero de Carlos Emilio

A un año de su desaparición tras ingresar al baño del bar Terraza Valentinos en Mazatlán y pese a las investigaciones y cateos realizados primero por la Fiscalía General del Estado y posteriormente por la Fiscalía General de la República, se desconoce el paradero del joven duranguense Carlos Emilio Galván Valenzuela.

El joven de 21 años de edad, originario de Guadalupe Victoria, en Durango, vino a este puerto con algunos de sus familiares para festejar su cumpleaños e ingresaron al bar en mención, ubicado en la Zona Dorada de Mazatlán, del cual es copropietario el entonces Secretario de Economía de Sinaloa, Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, de acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento.

Tras las manifestaciones que hicieron familiares del joven para exigir investigaciones para dar con su paradero, varias de ellas en la Ciudad de México y lo mediático del caso tanto a nivel estatal como nacional, el 20 de ese mismo mes Velarde Cárdenas renunció como Secretario de Economía de Sinaloa luego de que horas antes, tras salir de una reunión del Gabinete de Seguridad federal en este puerto, el entonces Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, anunció que se catearía dicho bar como parte de las investigaciones.

Rocha Moya pidió licencia a su cargo el 1 de mayo del presente año tras señalamientos del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos contra él y 9 funcionarios y ex funcionarios y mandos y ex mandos de seguridad en la entidad, de presuntos nexos con el crimen organizado, por lo que fue sustituido de manera interina por la Secretaria General de Gobierno, Yerandine Bonilla Valverde.

Tras 112 días de licencia, el viernes 21 de agosto del 2025 Rocha Moya regresó a su cargo, pero ante una seria de críticas por ello tuvo que pedir una nueva licencia al Congreso del Estado al día siguiente y en su lugar fue designada como Gobernadora interina la Diputada federal con licencia, Graciela Domínguez Nava, para terminar el periodo para el que fue electo Rocha Moya.

Como parte de las investigaciones que realizó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, se realizaron al menos 5 cateos en diferentes inmuebles en distintos puntos de Mazatlán e incluso la búsqueda se extendió de esta ciudad hasta El Verde, Concordia, donde fueron localizadas varias fosas clandestinas donde fueron hallados los cuerpos de 9 de los 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Viszla Silver Corp, entre otros, pero hasta el momento se desconoce el paradero del décimo ingeniero privado de su libertad por un grupo delictivo del Cártel de Sinaloa el 25 de enero de este mismo 2026.

En entrevista realizada el 20 de noviembre del 2025 al Vicefiscal en la Zona Sur de Sinaloa, Isaac Aguayo Roacho, explicó que de acuerdo con los videos analizados en las investigaciones, el joven de Durango, Carlos Emilio, salió pasadas las 2 de la mañana del domingo 5 de octubre del bar Terraza Valentinos acompañado de dos hombres y se subió a una camioneta, pero en las imágenes con que se cuenta no se aprecia si va amenazado o no.

“Como se comentó la vez pasada y lo hemos comentado: estamos en la parte importante de revisar momento a momento dónde estuvo él, podemos señalar por ejemplo esta parte de que se corrobora que él ingresó a ese bar, el bar Terrazas, también está la parte cuando él sale de ese bar”, añadió Aguayo Roacho en la entrevista.

“Sale del bar pasadas las 2 de la mañana, cómo se aborda a un vehículo y es trasladado a un diferente lugar, entonces en esa parte vamos, aquí en este caso por cuidar la reserva y la secrecía de la investigación y sobre todo el éxito de la misma pudiera yo señalar esa parte nada más, él ciertamente ingresa a ese bar, se ingresa al baño, después sale acompañado de algunas personas, caminando por su propio pie sale al exterior, al frente de ese local y se aborda a una camioneta en conjunto con otras personas masculinos”.

En la entrevista tras asistir a una ceremonia de entrega de ascensos al nivel jerárquico superior del personal de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, agregó que se tienen identificados vehículos y más o menos rostros de personas y hacia dónde lo trasladan.

“Tenemos identificados vehículos, tenemos identificados más o menos rostros de personas, tenemos identificado hacia dónde lo trasladan, qué otros vehículos intervienen y el seguimiento de esos vehículos, entonces prácticamente estamos en eso, más detalles no puedo dar, obviamente no puedo dar características de vehículos, no puedo dar características de personas”, reiteró cuando las investigaciones todavía estaban a cargo de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

El Vicefiscal en el Sur de Sinaloa precisó que Carlos Emilio salió del bar con dos personas y abordó una camioneta.

“Él sale con dos personas propiamente del bar y después aborda un vehículos con un masculino... de acuerdo a los videos que entregaron propiamente los del bar, los de ese lugar, pudimos saber uno: monitorear su estancia en el bar, a qué hora llegó, qué estuvo haciendo, estuvo consumiendo algunas bebidas, pudimos ver también de acuerdo a eso videos cómo se ingresa al baño, tarda unos minutos, varios minutos, sus acompañantes se quedan en la mesa”, continuó.

“Y ya después sale en compañía de dos masculinos caminando, no podemos señalar si sale amenazado o no, lo que sí puedo señalar objetivamente es que él sale caminando por su propio pie, sale por una puerta trasera lateral que da hacia las letras de Mazatlán, sale caminando, él va atrás del masculino que lo va guiando hacia dónde dirigirse, guiando en el sentido de que él (el masculino) va marcando la pauta hacia dónde caminar y él (Carlos Emilio) detrás de él, no se alcanza apreciar si había armas de fuego”.

Añadió que en los videos con que se cuenta no se alcanza a apreciar qué decían, sólo se ve que van caminando y abordan un vehículo en el frente de ese bar, ahí se paró ese vehículo en la calle, después esa camioneta se retira con dirección al Fraccionamiento Lomas de Mazatlán.

“Lo único que les puedo decir es que le dimos seguimiento, sabemos exactamente hasta donde llegaron en ese primer momento porque luego se intervienen más vehículos y estamos en esa parte”, agregó Aguayo Roac Roacho.

Precisó que algunas de las imágenes de los rostros que se pueden ver en los videos no son claras.

“Las imágenes no son muy claras, pero de acuerdo a otros datos pudiéramos más o menos por su fisionomía, por su complexión poder identificar más o menos de quién se trata y estamos en esa parte”, dijo Aguayo Roacho.

“Como lo dije la vez pasada, la investigación cuenta de acuerdo con los protocolos, las bases, los cimientos para avanzar, no se ha perdido ningún dato, no se ha dejado de investigar ningún dato que la investigación va arrojando y en ese sentido las probabilidades de que llegamos a saber exactamente qué fue lo que sucedió son altas”.

Reiteró que cuando se habla de la reconstrucción de los hechos se refiere a la parte de reconstruir, de revisar a qué horas llegó, qué estuvo haciendo en el bar, con quién convivió, tuvo comunicaciones o no, se revisó comunicaciones, videos, información de testigos, luego hacia dónde se dirigió.

“A eso nos referimos con reconstruir y obviamente vamos en una parte como les dije yo acá muy avanzada, del bar y ese tema de que se quedó en el bar y ya no salió pues obviamente se ha manejado en medios pero sí sale, lo cierto es que sí sale y vamos en esa parte siguiendo momento a momento, ya lo demás no se los puedo decir, pero a eso nos referimos con reconstruir”, expresó.

Reiteró que hasta el momento se han hecho cinco cateos en inmuebles, algunos son en la zona del Fraccionamiento Lomas de Mazatlán y otros en otras ubicaciones.

Por la relevancia del caso y la probable y la probable participación de la delincuencia organizada, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada ejerció su facultad de atracción de esta investigación.

Fue el 14 de febrero del 2026 cuando la FGES entregó a la FGR todas las actuaciones que tenía en su poder de las investigaciones de este caso.

El pasado 23 de septiembre, se dio a conocer públicamente que la FGR ha citado a declarar al ex secretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas y al Vicefiscal en la Zona Sur del Estado, Isaac Aguayo Roacho,

A principios de ese mismo mes se informó de manera pública que la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de Velarde Cárdenas, y el exfuncionario estatal tramitó un amparo contra esa disposición.

La familia del joven duranguense ha exigido justicia y transparencia en las investigaciones, pero a un año de su desaparición, se desconoce el paradero de Carlos Emilio Galván Valenzuela.