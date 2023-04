MAZATLÁN._ Mal y de malas la está pasando Víctor García García, originario de la Ciudad de México, pero residente con su familia en Tijuana, Baja California. Lo deportaron de Estados Unidos, lo asaltaron en Mazatlán y ahora no tiene dinero ni se ha podido comunicar con sus familiares.

Víctor denunció ante Noroeste que lo deportaron desde hace casi un mes las autoridades de Migración de Estados Unidos, lo enviaron a Tamaulipas y desde entonces caminando o de raite se ha movido por varios estados de México.

Dijo que se vino caminando desde Guadalajara y a base de raite llegó a Mazatlán donde lo asaltaron en un puente peatonal.

“Ando batallando desde hace un mes para llegar a Tijuana, me deportaron de Estados Unidos hacia Tamaulipas, yo soy de la Ciudad de México pero vivo con mi familia en Tijuana”, narró Víctor en las cercanías a la caseta de Mármol de la Maxipista la mañana de este viernes santos 7 de abril de 2023.

“En las caminadas para pedir para llegar a Tijuana me asaltaron, lo que es aquí en Mazatlán, personas que luego luego se miran que son viciosas, en uno de los puentes peatonales, gente que se mete en una de la casitas por ahí. Me quitaron celular, papeles, todo lo que traía, y perdí la comunicación con la familia más que nada, me dirijo a Tijuana, allá tengo familia”.

Víctor señaló que no se ha podido comunicar con la familia, ya que le robaron su teléfono celular cuando lo asaltaron.

“No tengo comunicación desde hace un mes con mi familia, me robaron el celular, que si no ya me hubieran puesto un poco de dinero, y luego sin las identificaciones, no me aceptan las copias, ese es el detalle”, contó con tristeza mientras esperaba un raite.

“Pediré raite o seguiré caminando, me aventé caminando desde Guadalajara, lo que es Mazatlán, y aquí voy, espero llegar con bien a Tijuana, para reencontrarme con mi familia”.