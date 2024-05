La banda sinaloense alegraron la tarde para dar paso al discurso de Estrella Palacios.

“Estamos aquí para celebrar la fiesta de la alegría, la fiesta del orgullo de ser mazatleco, la fiesta del triunfo de Morena este 2 de junio. Porque ha sido gracias a ustedes, que hemos logrado que la Cuarta Transformación sea la bandera de un mejor futuro para Mazatlán, para Sinaloa, y para todo México”, afirmó.

“Hemos recorrido juntas y juntos calles, colonias, sindicaturas, escuchando las necesidades de la gente y proponiendo soluciones realizables”.

“¡Morena es el corazón de México! ¡Morena es la esperanza de un futuro mejor! ¡Morena es entender que por el bien de todos, primero los pobres! es saber que un movimiento se construye desde el pueblo y para el pueblo! Es no mentir, no robar, no traicionar al pueblo!”.

La aspirante a la alcaldía pidió a los mazatlecos salir a votar este 2 de junio, votar cinco de cinco, por un mejor Mazatlán, por el Sinaloa que estamos construyendo juntos, por el México que queremos dejarle a nuestros hijos con nuestra próxima presidenta Claudia Sheinbaum, subrayó.

Finalmente Estrella Palacios convocó a disfrutar la fiesta de la democracia del 2 de junio.

“Porque vamos a votar cinco de cinco por Morena, cinco de cinco por la transformación.

“Gracias por todo su cariño, por tanto amor. Amor con amor se paga y, a partir del 1 de noviembre, con ustedes y por ustedes, Mazatlán va a brillar”, aseguró.