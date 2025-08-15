$!Abandono de la Laguna del Camarón pone en riesgo a especies: Guillermo Zerecero

MAZATLÁN._ Con más de una década de abandono y contaminación, la Laguna del Camarón y sus especies podrían perderse en Mazatlán, advirtió Guillermo Zerecero Velo.

El director del Fideicomiso Unión Mazatlán señaló que desde hace 12 años, a partir del inicio del proyecto del Parque Central, que incluyó el lago o laguna con islotes y puentes, un museo y el acuario, la Laguna del Camarón no ha sido dragada ni atendida por expertos y se ha registrado mortandad de peces por falta de oxígeno, lo que pone en peligro a las especies.

“El parque, si no se atiende, se va a perder el agua. Y si se pierde el agua, se pierde todo lo bonito que tiene ahora”, sostuvo el responsable de coordinar en ese entonces las reuniones entre el sector privado; el Municipio, con Carlos Felton como Alcalde; el Estado y empresarios, así como quienes ejecutaron el proyecto, arquitectos, creativos, diseñadores y expertos.

Zerecero Velo apuntó que cuando se dragó la Laguna del Camarón para limpiarla y sanearla, los estudios químicos que se hicieron de los lodos que se extrajeron para hacer el lago marcaban que era la zona más contaminada de la ciudad.

De hecho, indicó que esos terrenos de la laguna no eran del Municipio de Mazatlan sino de la familia Tellería, pero el Estado los adquirió.

“Esas 15 hectáreas o 17 hectáreas eran de particulares, eran de la familia Tellería, no eran de la ciudad, no eran propiedad pública y ahora sí lo son”, destacó.