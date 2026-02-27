$!Abarrotan miles de estudiantes cancha German Evers para recibir tarjetas de ‘Jóvenes Escribiendo el Futuro’

Miles de estudiantes de distintas instituciones educativas acudieron este viernes a la cancha Germán Evers, en Mazatlán, donde se realizará la entrega de tarjetas del programa federal “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, apoyo dirigido a jóvenes que cursan estudios y requieren respaldo económico para continuar su formación académica, evento que se presume estará a cargo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Desde tempranas horas del día comenzaron a concentrarse cientos de estudiantes en los alrededores del recinto deportivo, observándose desde la mañana largas filas que se extendían por varias calles cercanas, en espera de ingresar para recibir su tarjeta.

La asistencia fue tal que el acceso a la cancha prácticamente rodeó el lugar, lo que evidenció la magnitud de la convocatoria y el interés de los jóvenes por formar parte de este programa social impulsado por el Gobierno de México. Algunos de los estudiantes señalaron que realizaron su registro desde hace varios meses, incluso desde el año pasado, y que fueron informados por docentes y autoridades de sus respectivas instituciones educativas sobre la fecha y el lugar donde debían acudir para recoger la tarjeta del bienestar.

El programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro” forma parte de las estrategias federales para apoyar a estudiantes de nivel superior, con el objetivo de que puedan continuar con sus estudios y evitar la deserción escolar por motivos económicos. Durante la jornada, personal encargado del programa llevó a cabo la organización y atención de los asistentes, verificando registros y orientando a los jóvenes que acudieron al sitio para cumplir con el proceso de entrega.