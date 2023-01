$!Abarrotan taquillas para comprar boletos para Carnaval de Mazatlán 2023

“El año pasado fue mi primer evento y aquí me tiene haciendo fila, mi mamá vive en Mazatlán, yo vivo en Culiacán pero me vine en cuanto me enteré del elenco”, afirmó la joven de 29 años.

En la fila, mientras espera llegar a la taquilla de Cultura, Jorge Vázquez destaca la calidad del elenco anunciado este miércoles.