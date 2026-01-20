Abiertos al diálogo y sin oponerse a manifestaciones: Vicerrector de la UAS

Luego de que varios trabajadores activos y jubilados de la UAS realizaran una protesta que incluyó bloqueos viales, debido al atraso en el pago de su última quincena, el Vicerrector de la Universidad en la Zona sur, Manuel Iván Tostado Ramírez, indicó que siempre estará abierto al diálogo con los trabajadores para resolver cualquier inconformidad que ellos presenten.

Además, reiteró que no se opone a ninguna manifestación que ellos decidan hacer en las instalaciones de la Universidad, ya que es su derecho.

Sin embargo, mencionó que quizás habría sido mejor buscar una reunión primero antes de tapar la Avenida Ejército Mexicano y entorpecer el transitar de muchos conductores durante la mañana.

“Mira, nosotros siempre hemos respetado la libre manifestación y la libertad de ideas. Yo siempre les he pedido mucho y en apego a lo que dice la propia Constitución, que no interfieran en el funcionamiento de las actividades sustanciales de la institución. Si bien es cierto, ahorita no hay clases como tal, también se debe ver obviamente cómo no afectar a la ciudadanía”, dijo Tostado Ramírez.

“Los ciudadanos van a atender sus necesidades diarias, algunos van a una urgencia de atención médica, otros van a temas laborales y es penoso que vean afectado ese trayecto por una manifestación. Yo siempre los invito al diálogo, ahorita vienen aquí a platicar con su servidor, y pues es algo que yo creo que se pudo haber evitado”.

Agregó que en su administración todos los trabajadores tendrán apertura para exponer su inquietudes, pero con maneras más concretas y sin llegar al disturbio.

Tras la reunión que tuvo con los trabajadores, llegó a un acuerdo de tener juntas semanales junto a los líderes para resolver los problemas que se presenten.

”Sempre hay esta apertura de parte nuestra como administración, de recibirlos. Yo preferiría que primero acudan al diálogo y si no están conformes, pues actúen con la libre manifestación. En este caso, primero se manifiestan y después buscan el diálogo. Yo creo que el camino fue en sentido contrario, más que reitero, si no están conformes, pues actúen con la libre manifestación”.



Problemas administrativos fueron la causa del atraso de quincena

El Vicerrector explicó que el desfase en los pagos de esta quincena se debió a un detalle administrativo con un documento del Convenio de Apoyo Financiero, el cual se tuvo que regresar a México para solucionar la observación.

Una situación que, afirma, se presenta seguido en el mes de enero, tanto aquí como en otras universidades.

“Escuchando las consignas de las voces de los manifestantes, una de las expresiones era por la tardía o falta de pago puntual de lo que es la primera quincena del año correspondiente al 15 de enero; información que desde la semana pasada públicamente el Rector (Madueña) informó al motivo, que era meramente algo administrativo”, indicó Tostado Ramírez.

“Se dejó muy claro que no es falta de recursos, no es que ahorita no se tenga dentro de los presupuestos contemplada una prestación laboral como es el pago del salario, solo que cada año, tanto esta institución como muchas en el país que reciben los subsidios Federales y Estatales, tienen que firmar lo que es el CAF, un documento que en esta ocasión tuvo un detalle que propició una modificación al mismo, lo cual implica que el retorno vuelva a la Ciudad de México”.

Señaló que ya con todas las firmas correspondientes, el documento llegó a la Secretaría de Hacienda y ésta es la que hace la entrega de los recursos correspondientes a la primera administración del año.

Además de que la UAS también iba a contar con un apoyo por parte del Gobernador Rubén Rocha Moya para saldar la deuda a sus trabajadores.

“El Gobernador, siendo solidario y empático con la comunidad universitaria, desde la semana pasada comentaba que iba a apoyar a la institución entregando de manera adelantada un recurso de 90 millones para que la Universidad completara la totalidad de lo que se requiere. Esta prestación laboral hoy se ve atendida y hoy se cumple ese compromiso”.

“Hoy todos los que integramos esta máxima casa de estudios vamos a recibir esta prestación. Esta situación es algo que sucede, quienes han seguido la información de la Universidad en los últimos años, saben que siempre enero tiene estas particularidades y tanto la Universidad Autónoma de Sinaloa como el resto de las universidades en el país tuvieron esta situación que implicó ese desfase del pago”.