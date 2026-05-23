Abogados alertan rezago y saturación en Juzgado Primero Familiar de Mazatlán

MAZATLÁN._ La creciente carga de trabajo que enfrenta el Juzgado Primero Familiar de Mazatlán empezó a generar preocupación al Colegio de Abogados “Marco Antonio Arroyo Cambero”, el cual advierte sobre el rezago y los retrasos que actualmente afectan la impartición de justicia en materia de lo familiar.

Así lo informaron a través de un posicionamiento público, mediante el cual señalan que el Juzgado Primero Familiar ha acumulado 961 asuntos iniciados en apenas cuatro meses, de acuerdo con estadísticas oficiales del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, correspondientes del 1 de enero al 30 de abril de 2026.

Según lo señalado en el comunicado por parte del presidente del colegio, Jesús Enrique Alcaraz Rendón, esta situación refleja una saturación procesal considerable, así como esta elevada carga laboral impacta directamente en procedimientos relacionados con divorcios, pensiones alimenticias, guarda y custodia, convivencias familiares y adopciones.

“Los datos oficiales hablan por sí solos. Es evidente que bajo estas condiciones resulta sumamente complicado que los asuntos avancen con la rapidez que la ciudadanía exige y merece. La justicia debe ser pronta y expedita, tal y como lo establece nuestra Constitución; sin embargo, la saturación que actualmente enfrenta este juzgado está generando retrasos considerables en acuerdos, audiencias y resoluciones”, expuso Alcaraz Rendón.

En este sentido, el colegio indicó que, aunque la especialización del Juzgado Primero Familiar en determinados asuntos pudo representar inicialmente una medida positiva, actualmente el esquema concentra prácticamente todos los asuntos familiares especializados en un solo órgano jurisdiccional.

Alcaraz Rendón agregó que dicho juzgado es además uno de los más antiguos del distrito judicial de Mazatlán, por lo que también arrastra una carga histórica de expedientes que contribuye al rezago.

“El Juzgado Primero Familiar de Mazatlán es además uno de los órganos jurisdiccionales más antiguos del distrito judicial, por lo que la carga histórica de expedientes también influye directamente en el rezago que hoy enfrentan abogados y ciudadanos”, señaló.

Ante este panorama, el Colegio de Abogados solicitó la intervención del Magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, para que se implementen medidas urgentes que permitan fortalecer la impartición de justicia familiar en Mazatlán.

Entre estas acciones propuestas por el colegio, destaca una posible redistribución de competencias, el incremento de personal, la creación de nuevos órganos de apoyo y el ajuste del actual esquema de especialización.

Finalmente, el dirigente del organismo sostuvo que detrás de cada expediente existe una situación familiar que requiere atención oportuna, por lo que pide una pronta solución a esta situación, para garantizar justicia pronta, completa y expedita.

“Detrás de cada expediente familiar existe una familia esperando justicia, alimentos, convivencia o estabilidad para sus hijos; por eso el rezago no puede normalizarse”, puntualizó.