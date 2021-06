Abogados piden a los próximos diputados locales salir a la calle para checar ‘el pulso del estado’

Que los diputados locales electos para la próxima legislatura no sean pasivos y que salgan a ver lo que sucede en todo el estado, pidió el delegado en Sinaloa de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, José Antonio Serna Valdés.

“Queremos diputados que no sean pasivos, queremos diputados locales que estén más de cerca con la situación, no queremos diputados que están ocupando un curul y no salgan a ver lo que sucede en todo el estado”, añadió Serna Valdés en entrevista.

“En cuanto al tema de procuración y administración de justicia, queremos que esos diputados salgan, vayan a un juzgado, se entrevisten con el personal, sientan cómo están las cosas en los juzgados locales desde luego, y que se enteren de todo lo que carecen, de todo lo que falta para una buena administración de justicia, para que ellos como poder autónomo recomienden, exijan y también doten del presupuesto que se requiere al Supremo Tribunal de Justicia para mejorar todo esto, porque de esta forma se va a mejorar el estado de Derecho, de otra manera no”.

El dirigente de abogados dijo que todos los poderes de Gobierno tienen que preocuparse porque las instituciones funcionan, porque si no se preocupan por ello en la entidad se va a retrotraer, a ir para atrás en vez de ir para adelante mejorando el estado de Derecho que es lo que preocupa a los abogados.

“Porque lo que más aqueja al profesionista del Derecho y a la sociedad en general lo vemos con simples entrevistas es la lentitud, la justicia lenta, las personas están desanimadas en acudir a los tribunales para que se les resuelvan sus conflictos, lo que batallamos nosotros los abogados para hacer entender a las personas que este es el camino para cómo resolver sus conflictos y por eso requerimos del tema de los diputados que estén ahí al pendiente y que vean cómo funciona el Supremo Tribunal de Justicia que representa al Poder Judicial en el estado”. subrayó.

También se quiere un Poder Ejecutivo que sea cercano a las personas, que sea abierto a los profesionistas, que escuche recomendaciones, que realice un consejo consultivo en el que formen parte los profesionistas del Derecho para emitir las recomendaciones correspondientes y poderlas llevar a la mesa, tanto las inconformidades como las propuestas de mejora que se cree son las correspondientes, continuó.

Porque también, dijo, se necesita un Registro Público de la Propiedad que sea sensible, que se le dé atención a las personas, que no las tengan a puertas cerradas, se quiere funcionarios públicos de todos los niveles y de todos los escenarios que tengan la actitud de servir, que sean sensibles, que entiendan que la virtud del poder es servir a los demás, no ser groseros ni déspotas, esa es su función.

Recalcó que se quiere que haya esa agilidad, que sepan atender a las personas, que se le busque resolver el problema que tiene la persona, en Catastro igual que haya ese acercamiento de mejora de servicio porque requieren tanta estructura, infraestructura y esa sensibilidad que no es propia de una institución, sino que debe ser de todas en general en la atención a la víctima, a la persona, al ciudadano y al profesionista.

El delegado en Sinaloa de la Concaam expresó que en la Secretaría de Seguridad Pública estatal es un tema muy delicado porque se sabe que la plusvalía de una ciudad se mide por su seguridad, entonces es indispensable que el eje central de seguridad y justicia sea un tema que esté preocupado y ocupado el nuevo Gobernador y los alcaldes correspondientes para de esa manera fomentar y reforzar el estado de Derecho, que nada ni nadie está por encima de la ley, sino que lo que impere en la sociedad sinaloense sea la razón y el Derecho.