Abona Gran Acuario apenas un millón de cerca de $37 millones al Ayuntamiento de Mazatlán

El Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés ha abonado apenas como un millón de pesos de los cerca de 37.7 millones de pesos que adeuda al Ayuntamiento en un convenio por el retraso en el pago de arrendamiento de espacios del antiguo Acuario de Mazatlán, informó el Tesorero Municipal, Julio César Ramos Robledo.

“En el caso del Acuario está abonando todavía, no está al corriente como se puede decir, pero está abonando cada mes”, indicó.

“Han estado abonando ya, ha disminuido la deuda del total de los 35 millones, 34 en promedio, sí un milloncito (un millón de pesos es lo que ha pagado nada más el Gran Acuario)”.

Precisó que hay compromiso de que en diciembre del presente año la empresa que opera dicho Acuario, Drakkar Acuarium S.A. P.I. pueda abonar montos altos.

“El día 31 de enero ya realmente ellos tendrían que pagar el 100 por ciento, si no se va recurrir a los tribunales”, expuso.

Fue el pasado 10 de septiembre cuando el Tesorero Municipal compareció ante el pleno del Cabildo, en sesión ordinaria, para informar sobre el adeudo que tiene la empresa que opera el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés con el Ayuntamiento, donde expuso que el adeudo por el incumplimiento de pago de arrendamiento de partes del anterior Acuario Mazatlán es de 37 millones 76 mil 572 pesos.