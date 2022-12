Aborda Consejo de Seguridad de Mazatlán temas de movilidad, vigilancia y robos

El Consejo de Seguridad Municipal de Mazatlán sesión este viernes, en donde se tocaron temas de movilidad, vigilancia y robos en Mazatlán.

En la reunión que contó con la presencia de Édgar Augusto González Zataráin, Alcalde de Mazatlán, funcionarios municipales, de seguridad, regidores y empresarios, se tocaron diversos temas.

Uno de ellos fue el tema de retirar los polarizados de los autos en Mazatlán, para Guillermo Romero Rodríguez, secretario general de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo es algo que debe socializarlo, lo cual entrará en vigor el próximo 6 de enero.

“Es socializarlo, socializarlo con la ciudadanía, con los automovilistas en Mazatlán, es una disposición del Consejo de Seguridad Pública Estatal, que se hizo hacer llegar a este Consejo de Seguridad Pública de Mazatlán, entonces es socializar”, precisó.

Mencionó que hay automovilistas que tienen sus unidades en contra de la normatividad, como lo es el polarizado de los vidrios frontales.

“Principalmente hemos visto muchos vehículos con polarizados en el cristal frontal, que digo, no está ni permitido ahorita por el mismo Bando de Policía y Buen Gobierno, entonces es la parte donde se va a trabajar”, indicó.

En la reunión, se habló también del tema de los retenes, para Romero Rodríguez el que se eliminaran fue algo positivo, dado que era una queja generalizada por parte de la ciudadanía.

“Una queja muy fuerte que teníamos y lo estábamos viendo hasta en redes sociales, que también las redes hoy rápido corren, nos dábamos cuenta de parte de las familias mazatlecas, de turistas, eran los retenes que se ponían en Cerritos, los terrenos que tenían en avenidas”, compartió.

“Se empezó a especular mucho de esta situación (de retenes) y hoy se plantea el tema, porque ya no hay, ya los retenes estos que se ponían, parte de este consejo se solicitó a la SSPM, ya no hay esas quejas, ya no hay esas quejas en redes sociales, también hay que decirlo, lo que se plantea se ha dado solución”.

El empresario también se mostró a favor de los alcoholímetros en el Municipio, el cual se ampliará en los próximos días a cuatro puntos.

“Es más ahorita por el tema de las fiestas, es por un cuidado y prevención nada más... son maneras de prevención, son positivas, también es un tema de buen trato, es un tema de atención, y es un tema de cuidar a los ciudadanos en estos días”, manifestó.

Por su parte, Roberto Lem González, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo, indicó que en materia de seguridad y vigilancia, ve una disminución en los delitos, ya que los comerciantes no les han reportado robos a sus negocios.

“No hemos tenido mayores complicaciones, sinceramente lo hemos visto nosotros a la baja (robos a comercios) de hecho como cámara de comercios no hemos tenido mayores alertas en cuanto a esto”, precisó.