$!Abraham Valdés Lizárraga asume presidencia de Contadores Públicos de Sinaloa

MAZATLÁN._ Con el compromiso de impulsar la participación de los jóvenes, fortalecer la capacitación profesional y estrechar los vínculos con instituciones educativas, Abraham Valdés Lizárraga asumió la presidencia del Instituto Colegio de Contadores Públicos de Sinaloa en Mazatlán para el periodo 2026-2027. Durante el acto protocolario de cambio de consejo directivo, realizado en el puerto, Valdés Lizárraga rindió protesta junto con los integrantes de la nueva mesa directiva, en una ceremonia en la que también se reconoció el trabajo realizado por el consejo saliente, encabezado por Miguel Ángel Álvarez Cañedo.

El nuevo presidente señaló que asumir la responsabilidad representa una meta personal y profesional que llega acompañada de un equipo con experiencia, pero también con integrantes jóvenes dispuestos a participar en la transformación del organismo. “Para mí siempre ha sido un reto. Estoy muy feliz de haber cumplido esta meta. Siempre he querido estar al frente para poder hacer cambios, y venimos con un consejo muy preparado, no venimos a improvisar”, expresó. Actualmente, el Instituto Colegio de Contadores Públicos de Sinaloa cuenta con 114 asociados, de acuerdo con Valdés Lizárraga, quien destacó que uno de los principales objetivos de su gestión será incorporar a más jóvenes a la organización. “Venimos con mucha sabiduría, con experiencia, pero por el otro lado también viene cargado de mucha juventud, con sed”, comentó.

Entre sus proyectos inmediatos se encuentra la firma de convenios con escuelas para acercar a los estudiantes al ejercicio profesional y facilitar su transición de egresados a contadores colegiados. “Captar más juventud, dedicar tiempo, conseguir expositores de primera calidad para estar a la vanguardia”, resumió como parte de las acciones que buscará impulsar durante su gestión. Valdés Lizárraga también habló sobre el panorama fiscal que enfrenta el País y señaló que el organismo permanecerá atento a las iniciativas de reforma que sean presentadas. “Estamos todavía a esperas de que salgan las iniciativas de reforma. Estamos pasando por un momento difícil, pero seguimos con fe en que todo va por muy buen rumbo”, dijo.

Ante estos cambios, explicó que el Instituto analizará las propuestas y, en su momento, planteará modificaciones que puedan contribuir tanto a la sociedad como a los distintos niveles de Gobierno. “Estaremos analizando las iniciativas y proponiendo cambios que lleven a la mejora de tanto la sociedad como el Gobierno de todos los niveles”, indicó. El nuevo consejo directivo está integrado también por Reyna Guadalupe Rodríguez López, como vicepresidenta; Gabriela Ramírez Sarabia, secretaria de Actas; Jéssica Korina Rendón García, tesorera; María Guadalupe Félix Sarabia, auditora propietaria; y Cristo Reymundo Ramón Santos Ríos, auditor de Gestión.