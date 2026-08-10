Abre Ayuntamiento de Mazatlán calle que estaba cerrada por los vecinos en Cerro de la Nevería

El Ayuntamiento de Mazatlán abrió una calle que estaba cerrada por los vecinos en el Cerro de la Nevería y que da al Paseo Claussen, informó la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala.

“Ya la abrimos, quedó abierta, justamente estábamos viendo las redes sociales y le comenté yo al secretario: ¿oiga aquí qué pasa, hay un permiso?, dice no, inmediatamente fue y cerró”, añadió Osuna Zavala este lunes en entrevista con personal de medios de comunicación.

“No hay información (del por qué la tenían cerrada), solamente llegamos y la retiramos, no ha habido alguien que vaya y reclame (por la reapertura)”, la secundó el secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

La calle que estuvo cerrada durante varios días a la circulación vehicular fue la Jacarandas, que baja casi frente al Monumento a la Alegoría Marina, comúnmente conocido como los delfines.

También por la Avenida General Ignacio Zaragoza los vecinos cerraron por varios días otra calle, a una cuadra del Paseo Claussen, dejando como si fuera una cuadra privada esa parte de Mazatlán.