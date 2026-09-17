Abre MC la puerta a alianzas en Sinaloa rumbo al 2027 exigiendo un proyecto común y no reparto de puestos

Siempre que exista un proyecto común que coloque las necesidades del Estado por encima de los intereses partidistas y el reparto de cargos, Movimiento Ciudadano mantiene abierta la posibilidad de construir alianzas electorales en Sinaloa, manifestó su dirigente estatal, Sergio Esquer Peiro.

De cara a las elecciones de 2027, señaló que cualquier negociación deberá sustentarse en una propuesta viable para la entidad, aunque reconoció que por ahora, sus esfuerzos se concentran en acercarse a la ciudadanía, fortalecer la estructura electoral y revisar posibles candidaturas.

Sostuvo que un acuerdo entre fuerzas políticas debe tener objetivos compartidos y responder a las necesidades de la población.

“El tema de la alianza es un tema muy serio. En Movimiento Ciudadano, lo he dicho desde el principio, ahorita tenemos esa alianza con la ciudadanía. Pero, es importante señalar que siempre se tendrá que poner a Sinaloa por delante de cualquier negociación de alianza, de candidatura común”, comentó.

“Lo que buscamos, es que haya una viabilidad, un proyecto conjunto, no nomás reunirse para repartirse puestos y a ver quién gana, sino que haya realmente un objetivo común que ponga a Sinaloa primero”, agregó.

Sobre los tiempos para concretar posibles acuerdos, Esquer Peiro ubicó las definiciones entre diciembre y enero, aunque subrayó que antes, el partido debe avanzar en su organización interna y en la participación ciudadana.

“Las alianzas se definen a fines de año, diciembre, enero, por ahí van a definirse, entonces ahorita hay mucho trabajo que hacer antes por parte de nosotros, porque antes de ser dirigente de Movimiento Ciudadano, soy sinaloense”, dijo.

Por tal motivo, como parte de esa preparación, informó que Movimiento Ciudadano busca contar con representación en la totalidad de las casillas que se instalen en Sinaloa durante la próxima elección, una cobertura que consideró fundamental para su trabajo electoral.

“Es necesario y fundamental cubrir el 100 por ciento de las casillas en Sinaloa para la elección del año que entra. Son alrededor de 5 mil casillas y en eso es lo que estamos trabajando muy fuerte”, expresó.

Además, explicó que el fortalecimiento de esa estructura va acompañado de un mayor acercamiento con la población para conocer sus necesidades y construir la propuesta que presentará el partido.

De tal forma, señaló que para integrar esa participación, buscan incorporar tanto a militantes como a personas sin afiliación partidista, mediante una plataforma digital y acciones para motivar a la ciudadanía, siendo los jóvenes uno de los sectores que buscan involucrar en el proceso.

“También le estamos apostando a que este cambio venga más de la ciudadanía y no dejarle a los partidos ese trabajo. Necesitamos motivar, y sobre todo a los jóvenes. Los jóvenes son un potencial para Movimiento Ciudadano”, manifestó.

Esquer Peiro informó que mantienen conversaciones con personas interesadas en participar y que han buscado otros perfiles para las candidaturas, aunque aclaró que aún no existen decisiones concretas sobre las principales posiciones y que septiembre y octubre serán claves para avanzar en esa selección.

“No hemos tomado decisiones muy concretas, sobre todo en las principales posiciones. Estamos en ese proceso”, dijo.

Entre los requisitos para quienes aspiren a representar al partido, mencionó una trayectoria honorable, liderazgo en sus comunidades, vocación de servicio y capacidad para desempeñar una responsabilidad pública.

De esta forma, Esquer Peiro sostuvo que la apuesta de MC es impulsar gobiernos eficientes y reiteró que, al momento de definir candidaturas o negociar alianzas, el proyecto para Sinaloa deberá orientar las decisiones.