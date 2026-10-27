Abre Palacio Municipal de Mazatlán sus puertas tras hallazgo de resto humano en esquina del edificio

El Ayuntamiento de Mazatlán abrió sus puertas este martes para funcionarios públicos y público tras el hallazgo de una cabeza humana y un mensaje en una esquina del inmueble.

Generalmente el inmueble ubicado en el Centro de la Ciudad la entrada del personal y población es a las 8:00 horas y así se hizo este 27 de octubre.

Por ello se vio el ingreso del director de Bienestar y Desarrollo Social, Javier García Ruíz y otros trabajadores ya han ingresado al inmueble.

Hasta el momento no se ha observado la llegada de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez ni del Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Abraham Alfonso Ávalos Osuna.

De acuerdo con la información preliminar, la cabeza y el me saje fueron hallados en el área de La oficina de Ingresos del Gobierno Municipal, casi en la esquina de las calles 21 de Marzo y Guillermo Nelson, en el corazón de Mazatlán.