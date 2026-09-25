Abre Sectur a la ciudadanía la elección de Orgullo Sinaloense 2026

MAZATLÁN._ En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Turismo, que se celebra este 27 de septiembre, la Secretaría de Turismo de Sinaloa llevará a cabo la ceremonia de premiación Orgullo Sinaloense 2026, iniciativa que reconoce a personas, comunidades, municipios, empresas, experiencias y expresiones que, con su trabajo y talento, contribuyen a fortalecer la identidad y la proyección turística de Sinaloa.

A través de un comunicado, la Sectur informó que una de las principales novedades de esta edición fue la apertura del proceso a la ciudadanía, ya que por primera vez se lanzó una convocatoria para que fueran los propios sinaloenses quienes propusieran a los nominados y, posteriormente, participaran con su voto en la elección de sus favoritos dentro de las distintas categorías.

En total se tuvieron más de 9 mil 700 votos de sinaloenses.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que esta nueva dinámica busca que Orgullo Sinaloense sea un reconocimiento cada vez más cercano, participativo y representativo de aquello que la propia sociedad valora de su estado.

“Este año quisimos dar un paso muy importante: abrir Orgullo Sinaloense a las y los sinaloenses, para que fueran ellos quienes nos ayudaran a reconocer a esas personas, lugares, sabores, tradiciones y experiencias que nos hacen sentir orgullosos de nuestra tierra. Porque nadie mejor que nuestra propia gente para decirnos qué representa lo mejor de Sinaloa”, expresó.

Sosa Osuna señaló que este reconocimiento también permite poner en valor a toda la cadena turística y a quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen diariamente a construir experiencias para los visitantes y a generar bienestar en sus comunidades.

“Hablar de turismo es hablar de nuestra gente, de nuestras tradiciones, de nuestra gastronomía, de nuestros pueblos y de quienes todos los días reciben a un visitante con una sonrisa. Orgullo Sinaloense es una forma de reconocer esa vocación y de recordar que el turismo se construye entre todas y todos”, añadió.

Orgullo Sinaloense nació en 2023 con el propósito de reconocer y dar visibilidad a quienes, a través de su trayectoria, talento, trabajo y aportaciones, fortalecen la identidad del estado y contribuyen a proyectar positivamente a Sinaloa en los ámbitos regional, nacional e internacional.

En esta edición se reconocerá a personas, municipios, comunidades, empresas, prestadores de servicios turísticos, establecimientos gastronómicos, experiencias, atractivos, eventos y expresiones culturales que representan la diversidad y riqueza de Sinaloa y que, con su labor, contribuyen al fortalecimiento de la actividad turística. Orgullo Sinaloense.

Asimismo, entre las categorías se encuentran la gastronomía sinaloense, el patrimonio intangible, Pueblos Señoriales, lugares por descubrir, atractivos turísticos, experiencias de aventura, tours acuáticos, hotelería, restaurantes, cervecerías artesanales, eventos turísticos, agencias de viajes, guías turísticos y el talento de cocineras, cocineros y chefs, entre otras expresiones que enriquecen la experiencia turística del estado.

La entrega de los reconocimientos Orgullo Sinaloense 2026 se llevará a cabo el próximo 1 de octubre a las 11:00 horas, en el Modular Inés Arredondo (MIA), en Culiacán, Sinaloa, donde se celebrará a quienes representan lo mejor de las comunidades, tradiciones, gastronomía, atractivos y experiencias, y que con su trabajo contribuyen a proyectar a Sinaloa como un destino extraordinario.

La Secretaría de Turismo refrenda así su compromiso de impulsar un turismo que reconoce a su gente, fortalece la identidad de sus comunidades y hace de la participación ciudadana una parte fundamental de la promoción y el desarrollo turístico de Sinaloa.