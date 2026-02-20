Abrirá FGR en Mazatlán módulo de atención para familiares de personas desaparecidas

Con el objetivo de brindar información directa a familiares de personas desaparecidas, autoridades federales instalarán este lunes un módulo de atención en las oficinas de la Fiscalía General de la República en Mazatlán, donde se darán a conocer detalles sobre los hallazgos derivados de los más recientes trabajos de búsqueda.

La información fue confirmada por Irma Arellanes Hernández, representante del colectivo de buscadoras Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos, quien explicó que este espacio permitirá a las familias resolver dudas y conocer datos claves relacionados con los cuerpos y restos humanos localizados.

Arellanes Hernández detalló que el módulo se instalará en la sede de la FGR en el puerto ubicada sobre la Avenida del Mar, donde personal especializado brindará orientación sobre vestimenta, características físicas, números de restos encontrados y otros elementos que puedan facilitar a las familias a identificar a sus seres queridos.

“Ese módulo es para que nos digan, por ejemplo, la ropa que traían o lo que se ha encontrado y resolver todas las dudas que tengan las familias”, comentó.

Asimismo, señaló que, en caso de que exista alguna coincidencia entre la información proporcionada y los datos que tienen los familiares de personas desaparecidas, se podrían solicitar confrontas directas, lo que representa un paso importante dentro del proceso de identificación.

“Si dicen ‘esta ropa traía mi hijo’, ya ellos van a saber en qué fosa se encontró y se puede pedir la confronta directa con ellos, todo lo que las familias consideren importante”, comentó.

La representante del colectivo también mencionó que la FGR ha mostrado apertura para atender a las familias que buscan información sobre sus seres queridos.

“La Fiscalía nos informó que sí hay disponibilidad para atender a todas las personas que tienen familiares desaparecidos. Hemos tenido apertura por parte de la Fiscalía para escuchar a las familias”, expresó.

Por otro lado, Arellanes Hernández hizo un llamado a las familias que atraviesan por esta situación, para que se acerquen al módulo una vez instalado, ya que representa un avance importante.



Contexto de los hallazgos

La instalación de este módulo surge después de la localización de cuatro fosas clandestinas ubicadas en dos predios pertenecientes a la comunidad de El Verde, Concordia.

En dichas fosas se dio el hallazgo oficial de 14 restos humanos, de los cuales solamente cinco fueron identificados, pertenecientes a los 10 mineros desaparecidos desde el pasado 23 de enero.

El resto de los cuerpos y osamentas descubiertos en el lugar siguen sin ser identificados por las autoridades.

Desde entonces, autoridades federales mantienen labores de búsqueda y análisis en la zona, mientras colectivos de buscadoras continúan atentos a los avances con la esperanza de obtener respuestas para las familias que siguen en la búsqueda de sus seres queridos.