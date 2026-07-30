Abrirán dos nuevos bachilleratos en Mazatlán con modelo flexible para jóvenes que dejaron la escuela

Con la finalidad de ampliar la cobertura de educación media superior y reincorporar a jóvenes que abandonaron sus estudios o que requieren un esquema flexible para continuar su formación académica, a partir de septiembre, Mazatlán contará con dos nuevos planteles del Bachillerato Nacional “Margarita Maza”, ubicados en los fraccionamientos Pradera Dorada y Santa Fe.

Así lo dio a conocer la Secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla, quien detalló que estos dos planteles forman parte de los ocho nuevos bachilleratos que se abrirán en la entidad, como parte de una estrategia impulsada por el Gobierno federal.

“A partir del mes de septiembre hay en Sinaloa ocho nuevos bachilleratos, de los cuales dos vienen para Mazatlán, uno para el Fraccionamiento Pradera Dorada y otro para el Fraccionamiento Santa Fe”, comentó.

Félix Niebla explicó que el modelo educativo fue diseñado para atender principalmente a jóvenes que trabajan o tienen otras responsabilidades, por lo que contará con horarios flexibles y un esquema híbrido que permitirá cursar algunas asignaturas en línea.

“Es un bachillerato con horarios flexibles, ya que si una jovencita o un jovencito trabaja o tiene otras actividades, podrá acomodar sus horarios y hacer en línea algunas materias”, expresó.

Destacó que el programa permitirá concluir el bachillerato en un periodo de dos años mediante un sistema de cuatrimestres, al tiempo que todos los estudiantes recibirán una beca del 100 por ciento para evitar que la falta de recursos económicos sea un obstáculo para continuar con sus estudios.

“Ellos culminarán el bachillerato en un periodo de dos años, con cuatrimestres ajustados y con becas al 100 por ciento, todo con la finalidad de que no dejen sus estudios”, declaró.

Asimismo, comentó que el objetivo principal es reincorporar a quienes concluyeron la secundaria, pero por diversas circunstancias no ingresaron o abandonaron la educación media superior.

“Se trata de buscar la incorporación de aquellas juventudes que dejaron de estudiar o que culminaron la educación básica, pero no continuaron a la educación media superior”, afirmó.

Aunque los edificios aún no están construidos, aseguró que las clases iniciarán desde este mismo ciclo escolar en sedes alternas, ya que la instrucción es no retrasar el acceso de los estudiantes mientras se desarrollan las obras.

“Nuestra Gobernadora (Yeraldine Bonilla Velarde) nos pidió que no esperáramos a que se concluyan, por lo que vamos a iniciar antes con la difusión y tendremos sedes alternas para que arranque este ciclo escolar”, explicó.

La funcionaria mencionó que el Ayuntamiento de Mazatlán ya donó los terrenos donde serán edificados ambos planteles y que los proyectos están por entrar al proceso de licitación a través del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, con una inversión de 17 millones de pesos por cada plantel.

Como antecedente del modelo, recordó que las llamadas transferencias educativas implementadas el año pasado, mediante las cuales algunas secundarias comenzaron a operar como bachilleratos en turno vespertino, han mostrado resultados positivos.

“Han sido muy exitosas porque ya tenemos una interesante matrícula en Culiacán, donde iniciamos con 54 alumnos y ahora ya son más de 100”, comentó.

Félix Niebla destacó que la estrategia busca eliminar las barreras económicas y de tiempo para que más jóvenes concluyan el nivel medio superior sin problema y puedan continuar con su preparación educativa.