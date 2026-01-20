Acceso a Olas Altas mantendrá costo de $70 durante el Carnaval de Mazatlán

Tras manifestar que el ingreso a Olas Altas será de 70 pesos por persona como el año pasado, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez dijo que el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la tambora” será el más alegre porque están contribuyendo muchos artistas.

“Están confirmados los artistas, simplemente que esta vez decidimos darles la sorpresa un poquito más adelante y para que se vendan los boletos que tenemos de la cartelera del Estadio /de Beisbol Teodoro Mariscal), entonces ya están los artistas confirmados, en unos días más se los vamos a dar a conocer para que también tenga oportunidad la gente de disfrutar de los eventos de Olas Altas que van a estar muy bien este año también”, añadió.

“70 pesos, es el mismo costo, estamos ahorita haciendo la planeación, queremos implementar un nuevo sistema para comprar en línea, es lo que queremos también hacerles mención para que la gente pueda tener la oportunidad de que ahí mismo en la entrada o si lo quieren hacer en línea, el costo es el mismo de siempre, 70 pesos, y los artistas que van a presentarse en Olas Altas son artistas muy reconocidos y son artistas muy queridos por los mazatlecos”.

En entrevista reiteró que en unos días más se dará a conocer esa cartelera, pero ya están totalmente amarrados los contratos y muchos de ellos lo han anunciado a la gente cercana.

“Decirles que el Carnaval va ser, les he dicho muchas veces, pero el Carnaval más alegre y también porque están contribuyendo muchos artistas locales, muchos artistas que son de aquí de Mazatlán y sinaloenses, con mucho cariño por lo que significa el mensaje de llevar ‘Arriba la tambora’ que significa dignificar a nuestros músicos, que significa reivindicar lo que somos los sinaloenses y la identidad y el orgullo que sentimos por nuestra música tradicional”, continuó.

“Eso es lo que van a ver en las alegorías de Carnaval, eso es lo que van a ver en los diferentes espectáculos que se tengan y por supuesto también el día de hoy (el lunes) que empiecen a ver los monigotes que van a ser colocados a lo largo del Malecón, en la Plazuela Machado, vamos a colocar también uno en Parque Central y en el Aeropuerto, no específicamente un monigote, pero vamos a poner algo alusivo al Carnaval para recibir a todos los turistas que vienen llegando y ya empiezan a contagiarse se esta fiesta que tenemos”.

Sobre quién arderá en la Quema del Mal Humor en el Sábado de Carnaval dijo que son los bolcheviques quienes decidirán al respecto.

“Y también decirles que el Combate Naval este año va estar también espectacular, es algo que no se van a poder perder y que es muy esperado por todos los mazatlecos, que los que somos de aquí sabemos que es un espectáculo único y que tiene una historia detrás del por qué se realiza y también los turistas se van sorprendidos de ver la pirotecnia y la música”, expresó Palacios Domínguez.

“En cuanto a innovaciones lo que se busca es que sea ecológico, vamos a buscar que las canciones y que el show sea también en especial y en cuanto a la duración del mismo también, es un espectáculo de primer nivel y de lo que estamos acostumbrados para ver este especial Combate Naval 2026 que no se lo pueden perder”.

Tras recordar que el domingo pasado fue acompañada por Alfonso Lizárraga, líder de la Banda de El Recodo en la inauguración del Tianguis de Artesanías y Comida Típica de El Recodo y de la rehabilitación del callejón Cruz Lizárraga y del mural “Ecos de Sinaloa” en esa Sindicatura, la Presidenta Municipal dijo que en el desfile de este Carnaval tiene que haber un carro alegórico al legado de Don Cruz Lizárraga, fundador de dicha banda.

”Tiene que haber un carro alegórico a su legado de don Cruz Lizárraga, también de José Alfredo Jiménez, de los grandes exponentes de la música sinaloense y por supuesto que queremos que participe (Poncho Lizárraga), ya no sabemos cómo va participar puesto que su hija es Reina de la Poesía y va desfilar como Reina de la Poesía 2025, entonces ojalá que su agenda se lo permita”, añadió Palacios Domínguez.

”Pero yo quiero agradecer a Poncho Lizárraga no solamente por su contribución a proyectar y promocionar el Carnaval de Mazatlán, sino también porque siempre ha apoyado a los músicos de todo el Estado y también a su pueblo, a su tierra que es El Recodo, el día de ayer nos acompañó a la inauguración del callejón Cruz Lizárraga donde hicimos nuevos murales, donde pusimos y embellecemos con adoquín, con plantas nuevas y también los acompañó para que su gente, nuestra gente le vaya bien por todo lo que fue el Tianguis de Artesanías y Comida Típica”.

Reiteró su agradecimiento al líder de la Banda El Recodo por su sencillez y también por siempre estar como un promotor cultural natural de Sinaloa y que proyecta la música y el orgullo sinaloense a nivel internacional.