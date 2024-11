Accidentes de tránsito dejan 35 personas muertas en lo que va de 2024; 24 eran motociclistas

En lo que va del 2024 han muerto 35 personas en accidentes de tránsito en Mazatlán, de ellas 24 son motociclistas, es decir, el 68.5 por ciento del total, de acuerdo con lo que manifestó el Coordinador de Educación Vial en este municipio, Roberto Jaime Rodríguez.

”Nosotros aquí en Mazatlán las víctimas que han resultado en lo que va del 2024 tenemos 35 personas muertas en accidentes de tránsito, de ellas hay 24 motociclistas que han pedido la vida y pues es una cifra muy alta, el motociclista es un conductor vulnerable que va sobre un vehículo y que a veces por los errores de ellos, por una situación del pavimento, con vehículo que lo viene acompañando pues tienen accidentes y a veces son lamentables los resultados en una motocicleta”, expresó Jaime Rodríguez.

”También han fallecido peatones en lo que va del año, pasajeros de motociclista han fallecido y ciclistas, pero en menor número, no en el por ciento con el que está participando el motociclista”.

Recordó que en el 2023 se registraron 48 personas muertas por accidentes de tránsito en el municipio de Mazatlán, de ellos fueron 26 motociclistas quienes perdieron la vida, que también fue una cifra alta, el 54.1 por ciento del total.

”Fue alto, pero ya ahorita lo que falta del año ojalá no se incremente porque sí cada día hay más motociclistas, hay muchachos que usan la moto para ir a la escuela como los de preparatoria, de los Cobaes de los centros de bachillerato vemos mucho joven que anda en motocicleta, la cuestión del transporte y pues esto acarrea riesgos, el ímpetu, la adrenalina y a veces el no medir el peligro por la edad que tienen los jóvenes pues es una situación que se pueda palpar que puede haber accidentes”, continuó.

”Entonces ojalá y no se incrementen estas cifras, pero a como va transcurriendo el año falta todavía las compras que vienen todavía de mucha gente de motocicletas y las fechas de diciembre que también puede haber situaciones lamentables en la población”.

Añadió que actualmente sí hay problemas en la vía pública por la cuestión de las construcciones, que se están pavimentando algunas vialidades importantes como la Avenida Insurgentes, la construcción del puente en el Libramiento Luis Donaldo Colosio y la Avenida Múnich, por lo que hay desviaciones del tráfico hace que haya cierto estrés, cierta desesperación en algunos usuarios, sin embargo, simplemente deben buscar rutas alternas, salir a tiempo para poder sobrecompensar estas situaciones.

”En la motocicleta podría darse una situación por los baches, algunas malformaciones en el pavimento, ya las lluvias no están, no hay lluvias que puedan provocar pavimento resbaloso, pero sí algunas zonas que le falte mantenimiento, alguna falta de señal o una malformación pues puede ser causante de un accidente en una motocicleta principalmente”, reiteró.

Dijo que lo más recomendable es que quienes se trasladen en motocicletas utilicen un buen casco de seguridad, pues varios de ellos no traen un casco apropiado, traen unos que se llaman cascos quitamultas, pero también son cascos quitavidas porque no cubren completamente la cabeza, no sirven para un impacto arriba de 10, 15 kilómetros por hora y ante un accidente las personas pueden perder la vida.

”El hecho de no usar atuendos, que no son obligatorios como guantes o esqueletos de plástico, rodilleras, coderas, también son incremento de que puedes tener una lesión más grave, más fuerte en el caso de una caída, entonces todo esto es que las personas inviertan más en su seguridad, que para la seguridad no debe pesarle a la gente, sino al contrario, porque nada más una sóla vez se puede vivir y a veces se pierde la vida por una negligencia o en no querer invertir un poco en tu seguridad”, expresó.