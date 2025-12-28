Accidentes viales encabezan atenciones de Cruz Roja Mazatlán durante el Guadalupe-Reyes

MAZATLÁN._ Los accidentes viales se mantienen como la principal causa de atención en emergencias por parte de Cruz Roja Mazatlán durante el operativo Guadalupe-Reyes, informó el coordinador de socorros, Gabriel Moreno Ramírez.

Como parte de un balance preliminar, con respecto a las emergencias atendidas en la ciudad por esta institución, destacó que los accidentes vehiculares, ya sean en automóvil o en motocicletas, registran una carga importante de trabajo para la institución en el periodo decembrino.

“Desde el inicio del operativo Guadalupe-Reyes, el pasado 12 de diciembre, y hasta el día 25, hemos atendido alrededor de 308 reportes en Mazatlán”, comentó.

De acuerdo con el reporte emitido por Moreno Ramírez, desde el inicio del operativo el pasado 10 de diciembre hasta el 26 de diciembre, la corporación ha atendido 308 reportes en general, de las cuales se han atendido aproximadamente 150 del tipo vial.

“Los accidentes viales continúan siendo la principal causa de atención durante el Guadalupe-Reyes, donde principalmente estamos atendiendo accidentes de motocicleta y choques automovilísticos”, agregó.

“Este tipo de emergencias concentra una parte considerable de los servicios que brindamos”.

El coordinador comentó que dicha cifra refleja un incremento en la demanda de servicios propios de la temporada, caracterizada por un mayor flujo vehicular y celebraciones sociales.

Además, Moreno Ramírez señaló que, al revisar la estadística general, los accidentes viales concentran el mayor número de atenciones, principalmente los percances en motocicleta y los choques automovilísticos.

“Los accidentes viales representan aproximadamente entre el 40 y 50 por ciento del total de las emergencias, por lo que de manera mensual estamos hablando de entre 100 y 150 servicios relacionados con hechos de tránsito”, externó.

Asimismo, el representante de la Cruz Roja en el puerto destacó que la institución continúa brindando atención a personas enfermas, así como traslados y servicios considerados de menor gravedad, los cuales forman parte del comportamiento recurrente en la temporada debido a cambios de rutinas, aumento de movilidad y conductas de riesgo asociadas en las festividades.

“El incremento en la movilidad y las celebraciones propias de la temporada influyen directamente en el aumento de las emergencias, y es que durante estas fechas se modifican rutinas y se presentan conductas de riesgo que derivan en más servicios de emergencia”, puntualizó.

Ante este panorama, Moreno Ramírez reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener conductas responsables, especialmente al volante, y a atender las medidas básicas de prevención, con el objetivo de reducir el número de emergencias durante lo que resta del periodo decembrino.

Además, recordó que la institución mantiene guardias permanentes y unidades disponibles para atender cualquier eventualidad que se presente en el puerto.