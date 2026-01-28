$!Acerca Contigo Mazatlán servicios y soluciones a vecinos del fraccionamiento Los Sauces

Con el afán de brindar una atención directa y personalizada a la ciudadanía del puerto, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez encabezó una jornada más del programa Contigo Mazatlán, el cual tuvo lugar en el fraccionamiento Los Sauces.

Siguiendo los lineamientos de un gobierno cercano y sensible a las necesidades sociales que dirige su actual administración, Palacios Domínguez visitó el Parque Deportivo Esmeralda, donde tuvo lugar esta actividad y se reunió con vecinas y vecinos del sector, junto a directoras y directores de distintas dependencias municipales, para atender de manera coordinada cada solicitud presentada.

Previo a la atención ciudadana, la Alcaldesa expresó que el programa Contigo Mazatlán se ha convertido en uno de los más importantes de su gobierno, al ser un espacio donde se escucha y atiende de forma directa a la ciudadanía.