$!Acerca Contigo Mazatlán servicios y soluciones a vecinos del fraccionamiento Los Sauces

Con el afán de brindar una atención directa y personalizada a la ciudadanía del puerto, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez encabezó una jornada más del programa Contigo Mazatlán, el cual tuvo lugar en el fraccionamiento Los Sauces.
Siguiendo los lineamientos de un gobierno cercano y sensible a las necesidades sociales que dirige su actual administración, Palacios Domínguez visitó el Parque Deportivo Esmeralda, donde tuvo lugar esta actividad y se reunió con vecinas y vecinos del sector, junto a directoras y directores de distintas dependencias municipales, para atender de manera coordinada cada solicitud presentada.
Previo a la atención ciudadana, la Alcaldesa expresó que el programa Contigo Mazatlán se ha convertido en uno de los más importantes de su gobierno, al ser un espacio donde se escucha y atiende de forma directa a la ciudadanía.
“Los miércoles son el ‘Día del pueblo’, el día en que nos dedicamos a atenderlos como se merecen y a buscar, juntas y juntos, soluciones a cada una de sus peticiones. Todas sus solicitudes aquí llevan un folio y tendrán seguimiento puntual a través de las distintas direcciones del Ayuntamiento”, comentó.
“Me siento orgullosa de estos días del pueblo, porque venimos acompañados de todo el gabinete para dar respuestas reales a la gente”, añadió.
Durante esta jornada, se brindó atención a un total de 80 ciudadanos, los cuales realizaron 103 peticiones, principalmente relacionadas con servicios públicos, infraestructura urbana y apoyos sociales, donde cada solicitud fue registrada para su canalización y seguimiento puntual por parte de las áreas correspondientes.
Entre los temas más recurrentes destacan solicitudes en materia de servicios públicos en áreas verdes, así como obras de pavimentación y atención a la red hidrosanitaria, además del acceso a distintos programas de bienestar social y los apoyos otorgados por el Sistema DIF Municipal.