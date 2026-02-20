$!Acerca UAS sus licenciaturas a jóvenes de preparatoria en Mazatlán

Con la participación de decenas de estudiantes de bachillerato, la Universidad Autónoma de Sinaloa llevó a cabo en Mazatlán la Muestra Profesiográfica 2026, donde se busca acercar a los jóvenes a la oferta académica de la institución y orientarlos en la elección de la carrera que cursarán en el nivel superior. Durante esta jornada, fueron cerca de 100 las licenciaturas que se presentaron a alumnos del último año de preparatoria, los cuales acudieron a las instalaciones de la preparatoria Rubén Jaramillo para conocer de manera directa los planes de estudio, áreas de desarrollo profesional y la experiencia académica que ofrece la Universidad. Así lo dio a conocer el Vicerrector de la Unidad Regional Sur de la UAS, Manuel Iván Tostado Ramírez, el cual señaló que de los más de 100 programas educativos con los que cuenta la institución a nivel estatal, 42 se encuentran en la zona sur, reflejando la importancia de esta región dentro del crecimiento académico.





“La muestra inició el pasado lunes en Culiacán con el banderazo de nuestro Rector y recorrió distintas regiones del Estado hasta concluir hoy aquí en Mazatlán. Actualmente contamos con más de 100 programas educativos a nivel estado, de los cuales 42 se encuentran en la Unidad Regional Sur”, comentó. “En esta vigésima edición el lema es ‘De joven a joven’, lo que ha generado mucha conexión y un mayor intercambio de experiencias entre los estudiantes, donde, aún estando en Mazatlán, los estudiantes pueden conocer más de 100 carreras, ya que vinieron alumnos y representantes de distintas facultades del Estado”, añadió. Tostado Ramírez expresó que de los 42 programas educativos con los que se cuentan en la zona sur, 35 se imparten en modalidad presencial, además de contar con programas en modalidad semiescolarizada y virtual, los cuales permite que los estudiantes cuenten con alternativas de estudio más flexibles y adaptadas a sus necesidades. Asimismo, destacó que esta muestra se ha consolidado como una estrategia fundamental para orientar a los jóvenes antes de ingresar a la Universidad, ya que en este espacio pueden dialogar directamente con estudiantes y representantes de cada licenciatura para resolver dudas sobre el proceso de formación profesional. “Se nota que ese lenguaje común entre un joven y otro joven, permite dar mayor fluidez y mayor intercambio de ideas y experiencias”, declaró. Durante esta jornada, jóvenes provenientes de diversas preparatorias, tanto de la propia Universidad como de otros sistemas educativos, recorrieron los diferentes stands instalados en el plantel, donde pudieron conocer más a fondo las áreas del conocimiento que ofrece la institución.



