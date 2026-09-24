$!Acercan la Jornada de Atención Médica de Primer Contacto a los poblados de El Roble y Siqueros

MAZATLAN._ La Secretaría de Marina y la Dirección de Evaluación y Enlace Zona Rural, del Gobierno de Mazatlán llevaron a cabo Jornadas de Atención Médica de Primer Contacto en las sindicaturas de El Roble y Siqueros, donde se acercaron diversos servicios a las familias de ambas comunidades.
A través de un comunicado se informó que en El Roble se brindaron 25 consultas médicas, 3 de odontología y 5 de nutrición, además de 30 atenciones en pláticas de promoción de la salud sobre técnica de cepillado y otras 30 sobre hábitos saludables y el Plato del Bien Comer. También se realizaron 13 cortes de cabello, para un total de 106 atenciones.
Mientras que en el poblado de Siqueros se ofrecieron 23 consultas médicas, 4 de odontología y 2 de psicología, además de 45 atenciones en pláticas de promoción de la salud sobre técnica de cepillado y 18 cortes de cabello, sumando 92 atenciones en esta comunidad.
Con 198 atenciones y la entrega de 100 despensas, las jornadas realizadas en El Roble y Siqueros reflejan el trabajo coordinado para llevar servicios de salud, prevención y apoyo social directamente a las comunidades rurales.
El Gobierno Municipal de Mazatlán refrenda así su compromiso de mantener una atención cercana y permanente, acercando beneficios concretos a las familias y fortaleciendo las acciones que contribuyen a su bienestar.