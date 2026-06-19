$!Acercan servicios y programas a familias de Villa Unión mediante Feria de Paz

Con la finalidad de fortalecer el tejido social, prevenir la violencia y acercar los servicios gubernamentales a la población, se llevó a cabo la Feria de Paz como parte de la estrategia nacional de seguridad “Atención a las Causas”, impulsada por los gobiernos federal, estatal y municipal. La jornada que reunió a decenas de familias de la sindicatura, quienes tuvieron acceso a diversos servicios y programas enfocados en el bienestar social, la salud, la educación y la atención ciudadana, fue encabezado por el subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Torruco Garza, así como por la Presidenta Municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, quienes destacaron la importancia de llevar las instituciones a los territorios para generar condiciones de paz y desarrollo. Durante su participación, Torruco Garza señaló que la estrategia de los denominados “Territorios de Paz” busca construir entornos más seguros mediante la presencia institucional y la atención integral a las causas que originan la violencia.







“La atención a las causas significa prevenir el delito antes de que suceda, estar con las familias de puerta en puerta, de corazón en corazón, por lo que estamos tocando de puerta en puerta sin pedir el voto, lo que sí estamos pidiendo es escucharlos para solucionar sus problemas, que, es lo que debe hacer el servicio público”, comentó. “Estamos convencidos de que la mejor política de seguridad comienza fortaleciendo a las familias, recuperando espacios públicos y acompañando a nuestras juventudes”, agregó. Destacó que el acercamiento de programas y servicios permite brindar mayores oportunidades de desarrollo a niñas, niños, jóvenes y familias, además de fortalecer la convivencia comunitaria y la confianza en las instituciones.







“Detrás de cada atención brindada existe una persona, una familia y una historia que merece ser escuchada y, sobre todo, apoyada para ser resuelta”, declaró. La Alcaldesa Estrella Palacios informó que desde la implementación formal de la estrategia “Atención a las Causas” en Mazatlán se han otorgado alrededor de 10 mil atenciones en diversos sectores del municipio, entre ellos las colonias Pradera Dorada, Santa Fe y Urías. En este sentido, destacó que cada atención representa una oportunidad para estrechar la relación entre la ciudadanía y las dependencias gubernamentales, contribuyendo a la construcción de comunidades más participativas y seguras. “Esta es una estrategia que está dando resultados, ya que llevamos cuatro lugares, cuatro polígonos que han sido atendidos por los Senderos de paz. Este programa se distingue porque los tres niveles de gobierno se ponen al servicio de la población”, dijo. “Estamos atendiendo las causas a través de fortalecer la educación, la cultura y el deporte. Eso es lo que podemos ver en estas jornadas que se están realizando en beneficio de la comunidad”, añadió.





