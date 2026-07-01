$!Acercan servicios y programas a vecinos de la Benito Juárez

Con el objetivo de acercar los servicios y programas de gobierno directamente a la ciudadanía, se llevó a cabo una nueva edición de la Jornada de la Paz, esta vez en la colonia Benito Juárez, donde dependencias de los tres órdenes de gobierno brindaron atención a los habitantes de este sector y zonas aledañas.
Así lo dio a conocer Francisco Javier García Ruiz, director de Bienestar y Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mazatlán, quien señaló que esta estrategia busca llevar los beneficios gubernamentales a las colonias, además de fortalecer el contacto directo entre autoridades y ciudadanos.
García Ruiz detalló que durante esta jornada participan dependencias federales, estatales y municipales, las cuales instalaron módulos de atención y desplegaron personal para realizar recorridos casa por casa en las colonias Benito Juárez, Toledo Corro y Morelos.
“De lo que se trata en estas actividades es traerles el gobierno, traerles los servicios y los programas a sus colonias, hoy estamos muy contentos de estar el día de hoy aquí en la Juárez”, comentó.
Como parte de estas actividades, alrededor de 100 Sembradores de Paz recorren las calles para escuchar y canalizar las necesidades de la población, de los cuales cerca de 50 pertenecen al Gobierno Municipal.
García Ruiz señaló que uno de los principales objetivos de estos recorridos es detectar problemáticas que requieran atención inmediata, así como dar seguimiento a las solicitudes ciudadanas que se reciben directamente en los hogares.
Asimismo, mencionó que, los reportes que no puedan resolverse en el momento deberán recibir atención en un plazo máximo de siete días, especialmente aquellos relacionados con personas en situación de vulnerabilidad.
“Hay incidencias urgentes que se han atendido. Cuando encontramos a una persona en situación de vulnerabilidad o con discapacidad, se atiende en el momento”, declaró.
“Y si no lo podemos resolver en el momento, tenemos un plazo máximo de siete días para llevarles certidumbre a las personas sobre lo que nos están solicitando en sus viviendas”, agregó.
El titular de Bienestar Social destacó que la estrategia ha mostrado una respuesta positiva de la población en los distintos polígonos donde se ha implementado, acumulando hasta el momento cerca de 4 mil atenciones directas a ciudadanos.
García Ruiz destacó que entre las solicitudes más recurrentes que reciben los equipos de trabajo se encuentran apoyos para personas con discapacidad o problemas de movilidad, principalmente sillas de ruedas, bastones y otros dispositivos de asistencia.
Finalmente, el funcionario recordó que la Jornada de la Paz permanecerá este jueves en la colonia Benito Juárez, en un horario de 8:00 a 14:00 horas, con la participación de áreas como Bienestar Social, DIF Municipal, la Coordinación LGBT, el Instituto Municipal de las Mujeres, el Instituto Municipal de la Juventud, otras dependencias gubernamentales.
“Es un muy bonito programa en el que estamos siendo partícipes todos los funcionarios, con la exigencia de atender en un máximo de siete días a todas las personas”, puntualizó.