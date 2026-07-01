$!Acercan servicios y programas a vecinos de la Benito Juárez

Con el objetivo de acercar los servicios y programas de gobierno directamente a la ciudadanía, se llevó a cabo una nueva edición de la Jornada de la Paz, esta vez en la colonia Benito Juárez, donde dependencias de los tres órdenes de gobierno brindaron atención a los habitantes de este sector y zonas aledañas.

Así lo dio a conocer Francisco Javier García Ruiz, director de Bienestar y Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mazatlán, quien señaló que esta estrategia busca llevar los beneficios gubernamentales a las colonias, además de fortalecer el contacto directo entre autoridades y ciudadanos.

García Ruiz detalló que durante esta jornada participan dependencias federales, estatales y municipales, las cuales instalaron módulos de atención y desplegaron personal para realizar recorridos casa por casa en las colonias Benito Juárez, Toledo Corro y Morelos.

“De lo que se trata en estas actividades es traerles el gobierno, traerles los servicios y los programas a sus colonias, hoy estamos muy contentos de estar el día de hoy aquí en la Juárez”, comentó.

Como parte de estas actividades, alrededor de 100 Sembradores de Paz recorren las calles para escuchar y canalizar las necesidades de la población, de los cuales cerca de 50 pertenecen al Gobierno Municipal.