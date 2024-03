Tras manifestar que el martes se tuvo una afluencia de más de 35 mil bañistas a las playas de este puerto, el Alcalde Édgar González Zataráin aclaró que en las noches a la gente se le va a retirar del agua del mar para prevenir que se ahoguen, pero pueden estar en la playa, si quieren, recostados viendo las estrellas.

“Yo utilizo la palabra invitarlos porque luego ahí también se creó una polémica en el sentido de decir que van a sacarlos, no, no, se les va invitar por seguridad que vean cómo está el mar, cómo está todos los días, entonces por seguridad, pueden estar en la playa, se les va retirar del agua, no de la playa, de la playa cada quien se va ir en cuanto cae la noche, se quedan muy pocas personas, pero que no estén dentro del agua en ese horario, eso es el propósito”, detalló.

“Vamos a tener vigilancia (para quienes se queden en la playa) no creo que se queden mucho, ahí pueden venir a ver el atardecer, pueden ir a tirarse a la arena para ver las estrellas, que las vean, no tenemos por qué quitarlos, a alguien se le antoja caminar en la noche, ocho, nueve de la noche pues que camine, no tenemos por qué restringir, la verdad ni somos autoridad para eso, ni estaría yo de acuerdo en que eso sucediera, hay que invitarlos, sobre todo si alguien ya está muy tomado, si alguien está haciendo desorden a esos sí se les invita a que se salgan, hay que poner el orden, pero no restringir el uso de la playa”.

Ante el anuncio de un “barrido” en la playa a partir de las 18:30 horas que anunció el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, el el Presidente Municipal expresó que a veces los términos policiales no son los adecuados, sino que se trata de una supervisión, de invitar a la gente a que no se meta al agua en la noche.

Lo anterior se anunció luego de que la semana pasada fallecieron cuatro turistas en diferentes playas de Mazatlán y para evitar que se registraran más incidentes de bañistas en riesgo de ahogarse o más hechos que lamentar.

“Ese barrido no es llegar con la fuerza pública, no es quitarlos, yo le llamaría un recorrido de supervisión”, reiteró González Zataráin.

También dio a conocer que en lo que va del presente periodo vacacional de las semanas Santa y de Pascua a Mazatlán le ha ido muy bien, el martes se tuvo una afluencia en la playa de más de 35 mil personas, el año pasado fueron de 5 mil 800 el promedio.

“Hoy se tuvieron 35 mil, casi las 36 mil (personas) en los registros de aforos y en los accesos en lo que es la playa, ese estimado se tiene por parte de las autoridades, por Protección Civil, qué significa eso, que creció mucho en comparación con el 2023, lo sientes en la calle, a diferencia del año pasado que se veía sólo, se veía tristón, incluso los mismos transportistas lo decían: había poco movimiento, hoy hay movimiento, hoy se ve mucho flujo u todavía no iniciaba (lo más fuerte de) la Semana Santa”.

Expresó que todavía no iniciaba bien la afluencia de visitantes por Semana Santa y ya desde el lunes se empezó a reflejar mucha gente en la playa y el martes fue récord.

“Y esperemos que hoy también va ser récord y ya no va parar ésto porque lo fuerte viene del jueves en adelante (del jueves a domingo), ha habido rescates, pero ha sido muy adecuado todo el tema, hoy vamos también a platicar con alguna gente del Cuerpo Acuático porque la verdad ha sido un gran esfuerzo, han hecho un gran trabajo”, reiteró el Alcalde.