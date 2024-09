MAZATLÁN._ En los últimos días, han circulado rumores sobre el presunto reclutamiento forzado de personas en centros de rehabilitación para adicciones en el estado de Sinaloa, con el fin de involucrarlos en actividades violentas. Ante estas versiones, el Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin, negó que existan reportes oficiales o testimonios que confirmen dicha situación.

González aclaró que, tras comunicarse con uno de los responsables de estos centros, le informaron que no han recibido denuncias o evidencias sobre estos hechos en ninguna de las instalaciones.

“Tengo esa buena relación y esa buena comunicación (con los encargados de los anexos), de pronto han surgido muchos rumores, por ejemplo hay gente que incluso asegura como si fuera cierto, como si fuera un hecho, como si lo estuvieran viendo”, mencionó.

“Lamentable, como el caso de la síndico que aseguraba que en Villa Unión había enfrentamientos y cosas de ese tipo. Son cosas que nosotros ni siquiera como autoridad podemos alentar a eso”, agregó.

Finalmente, el Presidente Municipal hizo un llamado a no difundir ni caer en rumores infundados, enfatizando que no se puede hablar de hechos que no están respaldados por informes oficiales o testimonios concretos.