Aclara Alcalde que se gastaron cerca de $250 millones en indeminizaciones en demandas

MAZATLÁN._ El Alcalde Édgar González Zataráin aclaró que no ha manifestado que se desviaron recursos de la Comuna, sino en qué se gastó el dinero y la mayor parte, cerca de 250 millones de pesos fue paga indemnizaciones en demandas por posesión de terrenos para hacer algunas obras y no se hicieron los pagos en su momento.

”Están equivocados, yo nunca dije que se desvió, dije en qué se gastó, me preguntaban en qué se ha gastado el recurso y yo expliqué, hubo muchos gastos que no estaban soportados financieramente, sí aprobados por Cabildo, esa parte está muy bien y había que aprobarse, de hecho, acuérdense que se hizo ejemplar, que nunca se le tomaba parecer al Cabildo y se le tomó por primera vez”, continuó González Zataráin.

”Se le tomó pues ahora sí al Cabildo permiso para hacer ese movimiento y el Cabildo lo aprobó, que eso está correctísimo, está muy bien y así se deben hacer las cosas de algo que no está presupuestado hay que pasarlo por Cabildo”.

Precisó que se aprobó el pago correspondiente a viudas de policías, la promoción de Mazatlán en el evento de la Fórmula 1 en la Ciudad de México.

”Pero nunca hablamos de desvío, yo nunca mencioné esa palabra, yo dije cuáles gastos entre pagos millonarios del tema de las demandas, cosas que se vinieron encima que no estaban consideradas dentro de lo que es el techo financiero que tiene el Municipio, hasta ahí, pero no tiene que ver con que si está correcto o no correcto, estuvo correctísimo lo del Cabildo”, reiteró el Alcalde sustituto.

Añadió que el Cabildo aprueba con base a la información o el techo financiero que la propia área de Tesorería envía, y no es que esté mal ir al evento de Fórmula 1, tuvo éxito, se tuvo buen sabor de boca y el tema del pago a viudas de policías no se diga, que fue lo que se aprobó en esa ocasión por el Cabildo, tampoco se puede decir que estuvo mal pagar las indemnizaciones que son obligadas por un juez o tribunal, en esos rubros y otros más se gastó el recurso.

”Pero lo fuerte fueron esos rubros porque el rubro de indemnizaciones por ocupación rebasa los 250 millones de pesos, que yo lo explicaba, y otros rubros más que se vinieron, si tenías en frente esa parte pues habría haberte que ajustado en otras, tratar de compensar, es todo, disciplina financiera se llama”, reiteró González Zataráin.

”Realmente es un tema que no tiene nada que ver con desvíos, yo no he utilizado esa palabra, reitero mucho, el tema de disciplina financiera tiene que ser con lupa, pero no tiene nada que ver con los regidores, al contrario, que bueno que lo hicieron, yo sigo defendiendo que las cosas se tienen que pasar por Cabildo y no hubo ninguna trampita, ahí están los gastos y claritos y bien hechos”.

Se gastaron más de $200 millones en cosas para lo que no estaban asignadas: Alcalde

El Ayuntamiento de Mazatlán gastó más de 200 millones de pesos que estaban asignados para obra pública y el pago de aguinaldos en otras cosas, como lo son juicios perdidos, distintos viajes, a Cultura Municipal, entre otros conceptos, señaló Édgar Augusto González Zataráin, Presidente Municipal.

El Alcalde detalló que solo de aguinaldo eran 135 millones de pesos y de Cultura más de 70 millones de pesos, por lo que la sumatoria da más de 200 millones de pesos.

“Por lo menos el tema de los aguinaldos y parte de la obra pública ¿cuánto es de los aguinaldos? 135, más ponle otros 60-70 de obras públicas, arriba de 200 millones, que obviamente ahí está, ahí está la deuda de la obra pública, ahí está el tema del aguinaldo”, indicó.

Añadió que está al tanto de que la Auditoría Superior del Estado pudiera realizar observaciones por estos desvíos.

“La auditoría tendrá que tomar cuenta ahí, yo siempre he dicho, es disciplina financiera, y te observan mucho el tema de la disciplina financiera”, manifestó.

El pasado 6 de diciembre Ricardo Velarde Cárdenas mencionó que esos viajes se hicieron con el permiso del Cabildo y el mismo ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, cosa que también validó el actual Presidente Municipal.

“El procedimiento es legal, más no moral, así se utilizó la palabra en aquel entonces en una sesión, sí lo aprobaron todos, y está bien, porque antes se hacían las cosas sin tomar en cuenta al Cabildo, entonces qué se hace, se aprueba para viudas y para el viaje a la Fórmula 1, que está legal, que eso estuvo bien, malo que no lo hubieran hecho y hubieran gastado porque entonces sí, estás gastando sin presupuestar”, mencionó.

“El secretario de Desarrollo Económico hizo lo más que pudo para no gastarse toda esa cantidad que se había en un principio estimado, de hecho el viaje a España fue menor, creo que menos de 3 millones, lo de acá (la Formula 1) tuvo una reducción fuerte, porque quitaron la parte de Cultura, ya no fue Cultura a España, no fue todo el grupo fuerte que iba antes”, agregó.