Tras recordar que la publicación de la Ley de Educación Superior en Sinaloa al ser homologada con la federal ha causado inquietud en las universidades autónomas de la entidad, principalmente en la UAS, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado manifestó que autonomía no significa impunidad.

“Yo quiero decirles que nosotros los diputados aprobamos una ley que no afecta a la autonomía universitaria, qué es lo que se nos critica, que el Congreso dice que se va auditar las cuentas de las universidades, eso es de ley, está en la Ley, en la Constitución, que todo recurso público del pueblo tiene que ser auditado”, agregó el Diputado Ambrosio Chávez Chávez.

“Autonomía no significa impunidad, autonomía significa la capacidad que los universitarios tienen para elaborar planes de estudio, nuevas carreras, preparar bien a los jóvenes, planear bien las carreras, vincular las universidades con el sector productivo, eso significa”, aclaró.

En su mensaje en el Diálogo Legislativo con Organismos Empresariales y Sectores Productivos del Sur de Sinaloa y Mazatlán, realizado este viernes en este puerto, así como en conferencia de prensa, agregó que autonomía significa que los universitarios se autogobiernen.

“El Congreso está planeando que haya democracia en la Universidad, así como en el Tratado de Libre Comercio, hoy TMEC se dijo que los sindicatos en todos los países, incluido México, deben democratizarse e irse a elecciones y que no fueran mafia nada más, grupos que obstaculizaban el trabajo de las empresas para que hubiera realmente una actividad, así en la UAS (Universidad Autónoma de Sinaloa)”, reiteró Chávez Chávez.

“Los legisladores queremos que en Sinaloa los directores, los rectores y los consejeros técnicos universitarios sean electos por su comunidad, por alumnos y maestros de las mismas escuelas, nosotros no vamos a intervenir en eso, no vamos a intervenir porque no nos toca, sería violentar la Ley Orgánica”, dijo.

Enfatizó que al Congreso del Estado sí le toca consultar porque es el único, de acuerdo con la Constitución, el que hace las leyes en Sinaloa, no hay otro organismo para ello, por lo que lo único que está haciendo el Poder Legislativo es decir que va hacer consulta a la comunidad universitaria y de acuerdo con lo que diga es como se estructuran las leyes, pero no hay ninguna intervención directa.

“Lo que pasa es que en muchas instituciones se configuran grupos de poder y grupos que están detrás ahí y que quieren seguir manejándose las cosas libremente, eso no es posible porque se trata de que se llevan muchos millones de pesos de los impuestos del pueblo, el 62 por ciento es el presupuesto federal y el 32 por ciento es del Estado (del presupuesto de la UAS)”, precisó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado.

“Y la Auditoría del Estado tiene facultades legales para auditar en qué se aplican los recursos, que los recursos públicos en las universidades se apliquen de manera transparente, correcta como el resto de organismos del Gobierno, eso es lo que se pide y está en la Ley, no hay ninguna violación, es obligación que el dinero que aporta el pueblo se aplique a la educación, para formar buenos profesionistas, ciudadanos críticos que se desarrollen ahí”, señaló.

Ya en conferencia de prensa reiteró que como legisladores, como ciudadanos demandan que se democratice la vida interna de la UAS y se nombre a las autoridades con la participación de la comunidad universitaria, de manera paritaria de género, que ahí se formen ciudadanos libres con libertad de participación y de expresiones.

“Estos son algunos de los puntos que vienen en esta Ley de Educación Superior y que nosotros sustentamos y que estamos dispuestos a un diálogo constructivo con las autoridades de la UAS, un diálogo constructivo con las universidades, con la UADO y con la UAIN (Universidad Autónoma de Occidente y Universidad Autónoma Indígena) para dialogar y acordar los mejores procesos que se lleven a cabo”, reiteró Chávez Chávez.