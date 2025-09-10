Aclara SEPyC que no hay suspensión de clases

La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa aclaró que este miércoles las actividades educativas continuarán de manera normal y no está prevista la suspensión de clases.

Lo anterior lo realizó en respuesta a un aviso difundido por redes sociales en el que se advierte de la suspensión de clases en Sinaloa para este miércoles ante las lluvias que dejaría un huracán.

Sin embargo, por ahora no hay ningún huracán activo ni en la costa del Pacífico mexicano ni cerca de las costas de Sinaloa.

Ante ello, la SEPyC salió a aclarar que las actividades escolares continuarán con la normalidad para este miércoles.

“No hay suspensión o cancelación de clases. Las clases se mantienen con normalidad en todos los municipios”, asentó.