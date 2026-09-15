$!Acompañada de autoridades federales, Alcaldesa supervisa preparativos para el Grito de Independencia en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Presidenta Municipal Estrella Palacios Domínguez, acompañada por el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez; el Oficial Mayor, Ángel Arballo Quintero; así como autoridades navales, militares y de vialidad del municipio, realizó un recorrido por el primer cuadro de la ciudad para verificar que todo se encuentre listo para los festejos de esta noche.

Durante el recorrido se revisaron los preparativos y la coordinación del operativo de seguridad que se implementará durante la celebración, con la participación de los tres órdenes de gobierno, para brindar atención a las familias y visitantes que acudirán a la Plazuela República.