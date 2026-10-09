$!Activa Mazatlán protocolos preventivos ante posibles afectaciones por ‘Simón’

MAZATLÁN._ Ante la posibilidad de que el Huracán Simón genere lluvias intensas, inundaciones y afectaciones en comunidades costeras, el Consejo Municipal de Protección Civil de Mazatlán se declaró en sesión permanente y coordinó acciones preventivas con autoridades de los tres niveles de gobierno, mientras advirtió que la trayectoria del fenómeno continúa siendo variable. Durante una sesión extraordinaria encabezada este viernes por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, junto al director del Instituto Estatal de Protección Civil, Aurelio Roy Navarrete Cuevas, éste último llamó a no confiarse de los pronósticos meteorológicos, debido a los cambios que ha presentado el ciclón, y destacó la importancia de anticiparse a posibles emergencias. El funcionario señaló que de acuerdo con el reporte que recibió, “Simón” había alcanzado la categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y desplazamiento de 11 kilómetros por hora, añadiendo que los pronósticos contemplaban la posibilidad de que el fenómeno llegara a Escuinapa como depresión o tormenta tropical, aunque advirtió que su trayectoria todavía podía modificarse. “¿Se nos puede mover de nuevo este pronóstico? Sí. ¿Puede entrar al Golfo de California? Sí, es probable también, porque los fenómenos naturales no tienen palabra de honor, hay muchos cambios”, declaró. “Esta sinergia es precisamente lo que nos permite enfrentar estas situaciones con mayor eficacia. Lo más importante ahorita es el tema de la prevención, Lo que estamos haciendo nosotros como gobierno necesitamos el acompañamiento social, desde los hogares, desde las comunidades, desde las empresas”.





Ante esta incertidumbre, Navarrete Cuevas señaló que las autoridades debían mantener preparados los protocolos de prevención, auxilio y recuperación, además de coordinarse con las comunidades, las empresas y la sociedad civil para reducir los riesgos. Por su parte, Palacios Domínguez afirmó que el Gobierno municipal mantiene acciones preventivas ante los posibles efectos del Huracán Simón, entre ellas la revisión de drenajes, la verificación de estructuras vulnerables y la preparación de refugios temporales para atender a la población en caso de emergencia. En este sentido, destacó que se han limpiado 58 kilómetros de canales pluviales como parte de los trabajos para reducir riesgos de inundaciones ante las lluvias pronosticadas para el sur de Sinaloa. “La prevención no es una abstracción, es el resultado de acciones concretas como las que ya hemos implementado. Confío en que manteniendo esta misma línea de trabajo y responsabilidad, estaremos a la altura de las circunstancias para proteger a nuestros ciudadanos y minimizar los riesgos”, dijo.





La Alcaldesa señaló que la coordinación entre las dependencias municipales es fundamental para responder de manera oportuna ante cualquier afectación y proteger a las familias mazatlecas. Además, sostuvo que la prevención debe traducirse en acciones concretas y expresó su confianza en que el trabajo conjunto permitirá minimizar los riesgos ante la evolución del fenómeno meteorológico. La sesión del consejo se realizó luego de que el meteorólogo del Instituto Estatal de Protección Civil, Juan Pablo Cerón Hernández, expuso la evolución del huracán y los posibles efectos de las lluvias en el sur de Sinaloa. De acuerdo con la información meteorológica presentada durante la reunión, para domingo y lunes se pronosticaban precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros, con acumulados puntuales de hasta 150 milímetros en el sur del estado.





Las autoridades señalaron que las principales preocupaciones no se limitan a la intensidad de los vientos, sino también a la combinación de lluvias, marea de tormenta y mar de fondo, condiciones que podrían provocar inundaciones y avenidas de agua en zonas bajas. Entre los puntos de atención mencionados durante la sesión se encuentran las colonias Urías, Rincón de Urías, El Toreo, Jacarandas, López Mateos e Independencia, además de zonas de la franja costera y comunidades pesqueras que podrían requerir apoyo.

Preparan siete refugios temporales Como parte de las acciones preventivas, el Gobierno municipal informó que cuenta con siete refugios temporales de primera instancia, tres ubicados en la zona urbana y cuatro en la zona rural, con capacidad para recibir a personas que necesiten resguardarse ante posibles afectaciones. Los espacios identificados durante la reunión son el Instituto Cultural de Occidente, con capacidad para 840 personas; el Centro de Convenciones de Mazatlán, para mil personas; y un refugio más en el Conalep Mazatlán I, con capacidad para 300 personas.

En la zona rural se contempla la Secundaria Técnica 88, en la Isla de la Piedra, con capacidad para 200 personas; el Cobaes de Villa Unión, para 200; la preparatoria de la UAS en Villa Unión, para 150; y la preparatoria de la UAS en El Quelite, para 80 personas. El director del Sistema DIF Municipal, José Luis Gómez, informó que ya se contaba con insumos en los refugios del Instituto Cultural de Occidente, Villa Unión, Isla de la Piedra y El Quelite, y aseguró que el organismo estaba preparado para activar y operar los espacios en caso de que fueran necesarios.

Despliegan personal, maquinaria y servicios médicos Durante la sesión, las dependencias municipales, estatales y federales presentaron los recursos disponibles para atender una eventual contingencia. La Dirección de Servicios Públicos Municipales, encabezada por Karla Camacho, informó que reunió a 300 trabajadores de distintas áreas, entre ellas parques y jardines, alumbrado público y servicios urbanos, además de disponer de retroexcavadoras, camiones de volteo, minicargadores, motosierras y otras herramientas para labores de limpieza y retiro de escombros.





Por su parte, la Guardia Nacional reportó que cuenta con alrededor de 4 mil 500 elementos en Sinaloa, además de vehículos y equipo para desplegarse ante emergencias, señalando que mantiene activo el esquema de preparación contemplado en el Plan DN-III y que puede participar en labores de rescate, atención de refugios y recuperación de zonas afectadas. La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán informó que mantiene el monitoreo de los canales de llegada a las plantas potabilizadoras ante la posibilidad de que se presenten niveles elevados de turbiedad, mientras que Obras Públicas reportó que su personal operativo y parque vehicular se encuentran preparados para atender emergencias y revisar puntos donde se han registrado socavones. La Alianza de Camiones también manifestó su disposición para apoyar en el traslado de habitantes hacia los refugios temporales si las autoridades determinan que es necesario. En materia de salud, personal de las jurisdicciones sanitarias estatal y federal informó que cuenta con brigadas para brindar atención médica, realizar acciones de prevención de enfermedades y atender a las personas que pudieran resultar afectadas, donde entre los riesgos sanitarios mencionados se encuentran las enfermedades gastrointestinales y el dengue, debido a la acumulación de agua que puede favorecer la reproducción de mosquitos. La Secretaría de Salud federal indicó que dispone de brigadas médicas móviles con personal médico, de enfermería y promotores de la salud, que podrían desplegarse en refugios temporales y localidades afectadas.

Asimismo, la Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que el Escuadrón de Salvamento participará en las labores de auxilio, mientras que Tránsito podría intervenir en cierres viales en avenidas con acumulación de agua, donde la Policía Municipal también se sumaría a las tareas de prevención y vigilancia. Instituciones de emergencia como Cruz Roja, Bomberos Mazatlán y Bomberos Veteranos también manifestaron estar en alerta y preparados para atender cualquier situación que pudiera presentarse ante los posibles efectos del Huracán Simón. Como parte de la coordinación entre las corporaciones y autoridades de los tres niveles de gobierno, se mantendrían atentos a la evolución del fenómeno meteorológico para responder ante posibles emergencias y brindar apoyo a la población en caso de ser necesario.