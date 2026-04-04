$!Activa turismo nacional los paseos en catamaranes este Sábado de Gloria en Mazatlán

En el marco de la Semana Santa 2026, la notable afluencia de turismo nacional impulsó con fuerza los paseos en catamaranes durante este Sábado de Gloria, registrando llenos en sus diferentes horarios, principalmente por la mañana y el mediodía. Familias completas, parejas y grupos de amigos aprovecharon el periodo vacacional para disfrutar de recorridos a mar abierto, donde además de la experiencia marítima, pudieron conocer puntos emblemáticos como la Isla de la Piedra y la Isla de los Chivos.







Desde temprana hora, los embarcaderos que ofrecen estos paseos turísticos presentaron largas filas de visitantes en espera de abordar. Mientras que en medio del ambiente festivo, los turistas aprovecharon para tomarse fotografías del recuerdo y colocarse los chalecos salvavidas antes de zarpar. Prestadores de servicios señalaron que la respuesta de los visitantes ha sido positiva durante toda la semana, destacando este sábado como uno de los días con mayor afluencia. Indicaron que la demanda se mantuvo constante incluso en los viajes vespertinos, reflejando un repunte importante para la economía del sector turístico local.







Asimismo, se prevé que para este domingo la tendencia continúe, al menos en los recorridos matutinos y de mediodía, impulsados por el flujo de visitantes que aún permanece en el puerto. Aunque se sabe que muchos de ellos ya emprende su viaje de regreso los domingos por la tarde.



