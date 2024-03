“Por qué empezamos a preocuparnos, porque estamos en el Día Mundial del Agua en marzo, pues porque nunca habíamos estado así desde enero, estos son los escenarios que teníamos en mayo, ahorita esto se presentó desde enero y si no aquí está la Jumapam que me puede decir que empezaron a mandar pipas, está Ceapas que empezaron a mandar pipas para surtir agua a algunos lugares”, continuó, entre otros puntos.

Recordó que en Sinaloa se han presentado varios episodios de sequía, pero tiene razón el Banco de México cuando dice que se están haciendo cada vez más frecuentes y en el caso de la entidad sinaloense, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua, en el 2006 se tuvo una sequía, en el 2008 una más chica, pero la más grave fue en 2002 y 2012 donde no solamente Sinaloa sino todo el país entró en una sequía gravísima.

Sin embargo, las sequías son cada vez más frecuentes y hay algo de lo que no se está hablando, que es el hecho de que se tengan sequías más frecuentes no nada más implica que ya pasó, sino que el efecto de las sequías es acumulativo, reiteró, entre otros puntos.

“Los recursos hídricos no se recuperan ni se están recuperando después de una sequía, porque cuando tenemos una sequía detona una cascada de efectos ambientales como la degradación de suelos, un suelo agrietado, degradado por el exceso de temperatura, falta de agua, es un suelo que no está captando agua, pérdida forestal, hay incendios, enfermedades que se presentan que no tenían nuestros recursos forestales y esto hace que los recursos hídricos no se recuperen”, reiteró Guido Sánchez.

“Es decir, suelos degradados, vegetación degradada por la sequía previa, no llueve y captamos menos agua y esto hace que nuestros recursos hídricos no se estén recuperando porque lo que sí estamos haciendo es seguimos extrayendo agua como si tuviéramos mucha agua como siempre”.