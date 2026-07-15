‘Acuacultura va a desaparecer porque el Gobierno federal no quiere combatir el huachicol de camarón’: productores

No hubo acuerdos con el Gobierno de México y el mercado seguirá invadido de camarón extranjero porque mucha información que se les dio a los líderes pesqueros, estuvieron muy lejos de lo esperado, así que se regresaron decepcionados y más solos que nunca, aseveró el dirigente de la Confederación de Organizaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa, Carlos Urías Espinosa.

El Gobierno federal, acusó, prefiere mantener la buena relación comercial con los países que están ingresando camarón ilegalmente y de baja calidad, e incluso en los informes de Aduana descartaron que haya contrabando, que apoyar a quienes producen alimentos al País y sostienen a miles de familias de las comunidades rurales.

Lo único que pidieron los líderes pesqueros en las reuniones que sostuvieron con funcionarios de la Secretaría de Economía, de Aduanas y con el Secretario de Seguridad Ciudadana, era bajar la sobreoferta, combatir “el huachicol del camarón” que llega importado legal y de contrabando al País, pero aún siguen tratando de digerir lo que pasó.

“No hay ningún acuerdo con la Secretaría de Economía, nosotros a la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum le pedimos que acorde a sus facultades constitucionales hiciera una exención temporal de importaciones de camarón a México, de cualquier País, en cualquier presentación, con el objetivo de bajar la sobreoferta, quitarla del mercado que hace que los precios están colapsados en los niveles que están para nosotros”, explicó de los temas tratados en las reuniones de trabajo.

“De tal forma que muchos del sector va a desaparecer y solo hay una manera de sobrevivir, de no depender tanto o casi nada de la energía y del dinero que no se tenga que pedir dinero prestado y quién produzca camarón sin el uso de la energía, ese va a sobrevivir”, advirtió.

La postura de la Secretaría de Economía, dijo, fue que el comercio internacional está fundado en tratados y en reglas de la Organización Mundial del Comercio que son inatacables, reiterando que en versión de ellos, incluso señalaron que están por arriba de la Constitución mexicana.

“Les leímos leyes de comercio exterior que expresamente protege lo que está pasando a los productores nacionales, pero ellos dicen que los tratados están arriba de la Constitución y que por lo tanto si el Tratado dice que debe haber ese flujo, entonces no tiene aplicación. Su visión, de ellos, es que es inatacable el comercio internacional”.

Pues, entonces, se está analizando porque ellos están en la postura de solo prometer que podrían dar soluciones de centrar en cuatro puertos a la importación, electrificar para abatir la brecha de competitividad, pero son soluciones de mediano y largo plazo.

Descartó que haya alguna acción inmediata.

“Y eso hunde más a la industria, lo que está desplazándoles es la falta de competitividad por dos factores, el costo de la energía que es el doble a diferencia de los competidores y el costo del dinero que es el triple para nosotros”.

“Esa es la base y esos dos temas están en manos del Estado y no los quieren tocar. Eso es intocable para ellos, les ofrecen soluciones alternas que requieren mucho tiempo y eso solo achicaría la brecha, pero el motor que impulsa el contrabando y la importación es la diferencia de competitividad entre nosotros y esos otros países”.

Decepcionado de la postura que tienen de supuesto respeto y de no querer poner el mal ejemplo, no mueven un ápice del comercio internacional por apegarse al librito.

Sobre la toma reciente de las oficinas de la Conapesca, el dirigente acuícola se refirió a que fue la misma desesperación de la gente ante la situación que se enfrenta que les hizo recurrir a presionar.

En cuanto a las acciones que van a analizar en grupo, desestimó que tengan impacto alguno porque el partido en el poder se formó a través de la protesta, de tomar calles y oficinas y si alguien lo hace, no les afecta para moverse.

“Yo percibo les es indiferente porque ellos vienen de la protesta, de tomar las calles o de tomar oficinas, no siento que les mueva nada”.

Urías Espinosa indicó que en los inicios de la camaronicultura empezó con la modalidad de extensivo, hace muchos años con siembras de baja densidad para que sea la naturaleza sola la que lleve el camarón a algún tamaño y quién no use energía eléctrica y el que no pida prestado, sí podrá subsistir.

Pero, la medida antigua, de las 230 mil toneladas tendrían que reducirle a 60 mil y el resto para abastecer el consumo del País, deberá ser importado, lo que alegraría aún más a los funcionarios que ahora los están protegiendo en una red de corrupción.

Dijo que el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Rigoberto Salgado, en ninguna reunión les acompañó al sector como la dependencia que maneja la política pesquera para mejorar la producción alimentaria y al sector que la genera, pero tampoco cumplió el compromiso de estar del lado del productor.