“Y también ya por información vertida por el Alcalde, licenciado Édgar González, es de que Acuario Mazatlán va seguir laborando hasta terminando la Semana de Pascua, ya de ahí no sabemos si se vayan a mover las fechas o no, hasta ahorita es la información que contamos y en base a eso es que vamos a continuar operando y dando el servicio al turista y al local hasta terminada la Semana de Pascua, que viene siendo la Semana de la Moto”.

Sin embargo, se busca que el Municipio llegue a un acuerdo con quienes están al frente del Nuevo Acuario Mar de Cortés para continuar con la exhibición de Lobos Marinos y que se permita seguir operando al Pingüinario para que no se deje a un lado la inversión de cerca de 100 millones de pesos que costó el inmueble que ocupa actualmente y que originalmente fue planeado para ser un Tiburonario, dijo el director del Acuario Mazatlán, Pablo Rojas Zepeda, el pasado 18 de marzo en entrevista con Noroeste.

Visitado por miles, con récord en 2022

Acuario Mazatlán tiene ya 42 años laborando y este periodo vacacional de Semana Santa y Semana de Pascua 2023 será el último, ya que cerrará sus puertas para darle espacio a la apertura del Nuevo Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés, programado para abrir al público este 29 de abril.

Pablo Rojas Zepeda, director de esa Paramunicipal, dijo que el 2022 es el año que se tuvo el mayor número de afluencia de visitantes en toda su historia al recibir a alrededor de 800 mil personas en todo el año y se tuvo con ello el mayor número de ingresos.

“Por lo tanto podemos hablar que el 2022 ha sido el mejor año de Acuario Mazatlán en toda su historia, es un todo (la causa de esa cantidad de visitantes), son primero el gusto, que atrae gente, hay gente que viene año con año, que es repetido, en ocasiones vuelve a venir a Acuario Mazatlán y ello es porque se han mantenido sus instalaciones atractivas, sobre todo se han tenido las mejoras tanto en las áreas nuevas como el Pingüinario como en las exhibiciones educativas”, continuó.

“Somos un Acuario diferente a los demás en donde se le ha dado mucha preferencia desde siempre a la interacción educativa y sobre todo a la preservación de la conservación de las especies, el mensaje que durante 42 años ha mandado Mazatlán ha sido ese y por eso es, pudiéramos decir, el más exitoso a nivel nacional”.

Se trata de una historia de más de cuatro décadas, un ciclo muy importante para Mazatlán.

“Un ciclo muy importante para Mazatlán que siempre lo catapultó por ser la sede del primer Acuario a nivel nacional, del primer Acuario en Latinoamérica, no son pocas cosas, además ha sido pionero en los programas de conservación como es la Tortuga Marina, como son los Programas de Conservación de las Aves y sobre todo ha sido siempre un lugar donde se le brinda a todas las especies silvestres un resguardo y una atención médica veterinaria gratuita”, subrayó Rojas Zepeda.

“Y todos estos programas que se le están proporcionando a la ciudadanía, a los niños, sobre todo de las escuelas de escasos recursos tanto del municipio como a nivel regional han sido siempre con recursos propios, nosotros no percibimos ingresos ni presupuesto ni de Gobierno Municipal, ni de Gobierno del Estado, ni mucho menos del Gobierno Federal”.

Por ello todas las obras de mejoras que se le han hecho han sido con recursos propios del Acuario, por esfuerzo propio de los trabajadores que son la parte más importante del mismo, dio a conocer.

“Acuario Mazatlán cierra, cierra un ciclo, es una decisión que se tomó desde el 2018, la tomó el Municipio en su momento, no Acuario Mazatlán, es una decisión propia del Municipio y digamos los ingresos o no ingresos el Acuario Mazatlán por constitución de su Reglamento Interno no puede donar ni recursos, ni activos ni al Municipio ni a ningún ente municipal”, recalcó el director en entrevista en su oficina el pasado 18 de marzo.

Al haberse decretado que el área de peceras ya no iba a continuar, el ingreso que sobraba aparte de tener la mejora para trabajadores, nóminas, alimentación, entre otras, se reasignó primero para proporcionar un estacionamiento digno que ha dado servicio tanto al visitante como al local y al Municipio, pues antes era una verdadera mancha en la vista del turista que llegaba y peor en tiempo de lluvias.