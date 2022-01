“Los cuatro salimos positivos, por eso nos mandaron, yo ya no siento ningún síntoma ni nada, nada más el sueño que no puedo dormir, es como catarrillo, es una cosa muy leve lo que se siente, estábamos de vacaciones, la agarramos así normal, a la hora de entrar nos hicieron la prueba, eso fue el martes y ya salimos, yo ya tenía como dos, tres días que me sentía así, pero como un catarrillo, uno le echa la culpa al frío que hace, que se siente así”.

Informó que todos los trabajadores que resultaron positivos al Covid-19 están incapacitados.

“No (no tiene que ver con las fiestas de fin de año), yo me puse mal el jueves ahí (en su centro de trabajo), todos traen gripe y tos, la prueba es para confirmar (el contagio), apenas me dieron la hoja ayer, me dieron una hoja para que compruebe que sí estuve ahí”.