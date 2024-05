“Son 10 panteones los que tienen ese operativo, los más grandes entre privados y los que son del Municipio, los públicos, entonces no hay ningún problema en ese sentido”.

“En 10 panteones, incluyendo los privados, se tiene el operativo vial principalmente, se puede llegar sin ningún problema al panteón (Renacimiento, ubicado cerca de donde se construye un nuevo puente vehicular a desnivel) en vehículo por lateral, no hay ningún problema y está habilitado, puede retornar ahí, sí puedes fluir por ahí, sí puedes circular, además de que hay apoyo vial y apoyo de Seguridad Pública en todo lo que es el entorno del panteón”, expresó González Zataráin en entrevista con personal de medios de comunicación la mañana de este 10 de mayo.

“La gente le busca cómo llevarlos a esas comunidades, siempre lo ligan con algún familiar que tengan en alguna comunidad y así lo hacen, sin embargo, ya urge ese tema, qué es el deber ser o lo que se debe pretender hacer con el nuevo panteón desde mi punto de vista, es que no saques todo como una especie de preventa porque lo que haces es acaparar y se te acaba en un rato, si tu sacas y de repente se te acaba y si fallece alguien que no tiene terreno pues va a pasar lo mismo”, continuó el Presidente Municipal.

“Yo creo que lo que se debe de hacer es reserva precisamente para que lo puedas comprar cuando tengas la necesidad y no de manera tan anticipada, porque como son precios más accesibles pues todo mundo quiere comprar y te compran y al rato tienes todo vendido y surgen algunos casos o revendedores, entonces tener mucho cuidado en eso”.

También dijo que el panteón de Pradera Dorada tiene mucho tiempo y el de Urías durante la pandemia le dieron mucho uso y se ha estado insistiendo que ya paren ahí, se ha estado reportando ante la Comisión Estatal para la Prevención Contras Riesgos Sanitarios y la Secretaría de Salud, el propio Ayuntamiento ha estado interviniendo ahí porque ese lugar no es apropiado para camposanto, ya está lleno alrededor de fraccionamientos, están sepultando muy a la orilla, no tiene barda, está muy a la vista y prácticamente es una situación que no debe ser en esa área que es ejidal.