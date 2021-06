$!Acuden cientos de personas a panteones de Mazatlán por celebración del Día del Padre

“Se les pide el uso del cubrebocas y la aplicación del gel antibacterial al ingresar”, mencionó personal consultado en el Panteón Municipal 4 ó Jardín, ubicado en el Libramiento Luis Donaldo Colosio.

Agregó que en esta ocasión no se tiene un límite máximo de personas permitidas al interior del panteón como el Día de las Madres o el Día de los Muertos, pues son menos las personas que acuden.

“A los padres casi no nos quieren”, terció otro trabajador.

Pese a las altas temperaturas, centenares de personas acudieron a los panteones de la ciudad a dejar flores y a limpiar las tumbas de sus papás que ya fallecieron: además de pasar un rato con sus seres queridos, como no lo pudieron hacer hace un año, cuando estaba más fuerte la pandemia del coronavirus.

“Sí se permitirá el ingreso de las personas a los camposantos de Mazatlán este Día del Padre, en el horario habitual de las 8:00 a las 16:00 horas, con sus respectivas restricciones”, dijo el sábado el coordinador municipal de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastélum.

“No niños, no (introducir) bebidas embriagantes, no música, no flores naturales, limpieza de las tumbas, solamente lo que es aseo superficial o pintura, no lavado, nada de eso”, añadió.