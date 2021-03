$!Acuden más de 10 mil bañistas a las playas de Mazatlán entre el sábado y domingo

Reiteró el llamado a los bañistas a que respeten los señalamientos en las playas, que no se metan al mar en estado de ebriedad, si van a entrar al mar que lo haga con calma, tranquilo, no meterse con ropa que no sea adecuada sino con short y playera.

“Y sobre todo acatar las disposiciones, las indicaciones que le diera el salvavidas para evitar un incidente”, dijo Magallanes Moreno.