Acuden más de 12 mil personas a los panteones de Mazatlán por celebración del Día de las Madres

Más de 12 mil personas acudieron este fin de semana a los panteones de Mazatlán por la celebración del Día de las Madres, en la que también se tuvo una ocupación hotelera de arriba del 80 por ciento y una importante derrama económica aún por cuantificar, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Me reportaron que hubo una afluencia de más de 12 mil personas en todos los panteones de Mazatlán, se llevó a cabo con tranquilidad, no hubo ningún incidente que lamentar, entonces el Operativo de Panteones específicamente fue un éxito”, agregó en entrevista.

“Y comentarles que este fin de semana que tuvimos la oportunidad de que fue el Día de las Madres los restauranteros me reportan que vendieron más que el año pasado, estuvimos totalmente llenos en todos los restaurantes de Mazatlán y bueno, eso habla de la confianza que tiene la gente de seguir visitando nuestro puerto”.

Añadió que también le reportaron una ocupación de arriba del 80 por ciento el fin de semana, por lo que ya se llevan dos fines de semana muy buenos y la semana actual también pinta muy bien pues en total arribarán dos cruceros turísticos con un total de 8 mil 350 cruceristas, lo que significa una derrama económica de 12.6 millones de pesos.

“Además comentarles que esta semana vamos a tener diversas actividades, el martes tenemos la Escapada Rural, por motivo de las fiestas de Fátima en El Habal se espera una gran celebración, también tendremos la Cibacopa que se va realizar el 12 y 13 de mayo, van a participar Venados Basquetbol contra Toros de Laguna”, continuó.

“También tenemos la Semana de la Troca que se va realizar del 15 al 17 de mayo, estamos esperando mil participantes que van a estar disfrutando de este evento y se lleva a cabo por segunda ocasión el See end way fest, ese va ser en Tres Islas Beach Club esta semana también, entonces con este tipo de actividades vamos nosotros como Gobierno Municipal a seguir fomentando que se sigan realizando más eventos deportivos en Mazatlán para que se vean beneficiadas las familias que se dedican al sector productivo y cadena de valor del sector turísmo”.

Dijo que todavía se está calculando la derrama económica del pasado fin de semana, pero fue muy buena, los restauranteros reportan que estuvo mejor la venta que el año pasado, lo que es muy positivo.

También expresó que el próximo fin de semana se tendrá un puente largo por el Día del Maestro y se tiene muy buena proyección de recibir visitantes en Mazatlán tanto nacionales como internacionales y se implementará un operativo especial de seguridad, lo cual se ve en las Mesas de Seguridad y Construcción de Paz.