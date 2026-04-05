$!Acuden más de 171 mil personas a las playas de Mazatlán en días santos; se pierde menor en el mar

Más de 171 mil personas acudieron a las playas de Mazatlán del Jueves Santo al Domingo de Pascua, un menor se perdió en el mar en el área de la Isla de la Piedra y se rescató a bañistas y paseantes que tuvieron problemas para salir a la orilla, además se detuvo al menos a seis personas por alterar el orden público.

Además, la noche del sábado, Felícitas, de 75 años de edad, resultó herida de cuatro impactos de bala cuando hombres armados dispararon contra su domicilio en la colonia Felipe Ángeles, en este puerto, por lo que fue trasladada a una clínica particular, de acuerdo con lo que informaron autoridades en su momento.

De acuerdo con lo que informó públicamente la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez en su momento, el Jueves Santo se tuvo una afluencia de más de 20 mil personas a las playas de este puerto y el malecón, más de 5 mil de ellas se congregaron en el área de las letras de Mazatlán en la Avenida del Mar.

Mientras que el Viernes Santo el Gobierno Municipal reportó que más de 67 mil personas acudieron ese día a las playas de este puerto y más de 7 mil acudieron a la zona de las letras de Mazatlán en el paseo costero.

En tanto que del Sábado de Gloria reportó que más de 84 mil 400 personas acudieron a las playas de este puerto y cerca de 10 mil asistieron al área de las letras de Mazatlán, en la Avenida del Mar.

Hasta la tarde de este 5 de abril no se ha dado a conocer la afluencia de bañistas a las playas de este puerto durante el Domingo de Pascua, pero aún se registra asistencia de centenares de bañistas.

Por su parte la Secretaría de Seguridad Pública Municipal reportó que este Domingo de Pascua un menor de 15 años de edad se perdió en el mar en el área de la Isla de la Piedra, cerca de un complejo hotelero y dos menores que lo acompañaban fueron rescatados de entre el agua.

También dio a conocer que el jueves 2 de abril elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático de la SSPM lograron poner a salvo en dos acciones distintas a cinco bañistas que presentaron dificultades para salir del mar debido a corrientes marinas en el área de Playa Norte, frente al Monumento al Pescador.