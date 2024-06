Decenas de personas acudieron a la manifestación en Olas Altas, organizada por el Colectivo en Defensa de El Faro, quienes a una sola voz gritaron ¡Faro sí, tirolesa no!, rechazando el proyecto de la Tirolesa #Mazatlán . pic.twitter.com/iVz5QZ8eja

“Nuestro Cerro de El Crestón es de todos y cada uno de los mazatlecos, es de todos y cada uno de nuestros turistas, es de todos y cada uno de los habitantes del mundo, y en los habitantes del mundo también los animales que ahí viven, los que tienen sus nidos, los que hacen sus telarañas entre los árboles. Necesitamos decir ‘no’ a esta destrucción de la naturaleza”, señaló una de las manifestantes.

“La tendencia efectivamente es privatizar, se empieza con la palabra concesionar, de 20 a 99 años se concesiona parte del territorio nacional. Hoy concesionan 66 metros cuadrados, ahí empieza el cáncer para apoderarse de todo el Cerro de El Crestón. No estamos en contra del turismo, el turismo no tiene porque ser destructivo, el Faro y el Cerro del Crestón es un turismo de paisaje, de observación no para hacerlo negocio”, expusó Gildardo Izaguirre, participante del Colectivo en Defensa de El Faro.