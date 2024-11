$!Acuden miles de personas a los panteones de Mazatlán a llevar ofrendas a sus seres queridos

“El día de hoy está muy concurrido lo que es este Panteón número 4, ahorita vamos a continuar con el recorrido por los diferentes panteones, hasta ahorita no tenemos reporte de alguna incidencia o de algún hecho que se haya presentado al interior o en la periferia de los mismos, invitamos a toda la ciudadanía que tome el tiempo prudente para que pueda visitar el panteón”, añadió Ruiz Gastélum.

Tan sólo el viernes 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, dedicado a quienes fallecieron siendo menores de edad, se registró una asistencia de 3 mil 670 personas aproximadamente en los principales panteones de este municipio y no se tuvieron mayores incidentes, manifestó el Coordinador Municipal de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastélum.

También informó que en la zona urbana se tiene mayor presencia en los panteones más concurridos y en la zona rural está prácticamente a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y del Ejército Mexicano, están poniendo cuidado y atención en las sindicaturas más grandes como Villa Unión, El Recodo, Siqueros, El Quelite y La Noria.

Llamó a las personas que tomen el tiempo necesario para acudir al panteón, que está disponible para que hagan labores de limpieza o embellecimiento hasta las 18:00 horas, lo que no significa que si llegan minutos antes de esa hora no se les va permitir el ingreso, pero lo recomendable es que lo hagan antes porque a esa hora ya está oscureciendo o está oscuro como tal y si no pueden acudir este sábado lo hagan mañana domingo.

“El año pasado (el 2 de noviembre) tuvimos una afluencia general de alrededor de 10 mil personas si mal no lo recuerdo, pero creo que también el año pasado cayó entre semana, entonces en esta ocasión tiene un poquito de variación ya que es fin de semana como tal y cuando es así el comportamiento es completamente diferente, podemos estar hablando quizá algunas 15, 16 mil, 17 mil personas aproximadamente”, dijo.